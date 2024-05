Salnas skartais ziedoša ķirša zars. LETA © LETA

VIDEO. Latvijā pirmo reizi izplatīts brīdinājums par salnām! Laika prognoze trešdienai un gaidāmajām naktīm







Trešdien Latvijā saglabāsies vējains un dzestrs laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Dienā valsts austrumos saglabāsies neliels mākoņu daudzums, savukārt valsts rietumos debesis lielākoties klās mākoņi un vakarā jūras piekrastē iespējams neliels lietus.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, kas austrumu rajonos brīžiem brāzmās pastiprināsies, sasniedzot ātrumu 15 metri sekundē.

Gaiss iesils līdz plus 8, plus 12 grādiem, bet piekrastes rajonos būs par dažiem grādiem vēsāk. Tur gaisa temperatūra sasniegs vien plus 6, plus 9 grādus.

Rīgā sauli palaikam aizsegs mākoņi, tomēr diena aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas pēcpusdienā tas kļūs brāzmains.

Gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz plus 8, plus 9 grādiem.

Tikmēr savā “Facebook” kontā laika ziņu eksperts Toms Bricis dalījies ar LVĢMC izsludināto salnu brīdinājumu.

“Latvijā pirmo reizi izplatīts brīdinājums par salnām. Šogad, uzlabojot laikapstākļu brīdinājumu sistēmu, LVĢMC tajā iekļāva vairākas potenciāli bīstamas laika parādības, par kurām iepriekš brīdinājumus neizplatīja. Bargākā salna būs naktī uz ceturtdienu,” vēsta Bricis.

Ļoti stipra salna neizturīgo augu sugām var radīt nopietnus bojājumus vai pat iznīcināt tos. Postījumi var skart plašas teritorijas. Tādēļ iespēju robežās jāveic augu aizsardzības pasākumi, kas mazina salnas ietekmi, piemēram, augu apsegšana vai laistīšana vakarā pirms gaidāmās salnas.

Trešdienas naktī un no rīta spēkā būs dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet ceturtdienas naktī un no rīta, kad salna būs plašāka un bargāka – oranžā līmeņa brīdinājums.

Tuvākajā naktī mākoņu būs maz, nokrišņi nav gaidāmi, lielākajā Latvijas daļā temperatūra noslīdēs līdz -2…0 grādiem, vienīgi daudzviet piekrastē būs siltāks – minimālā temperatūra 1…5 grādi.

Naktī uz ceturtdienu laiks būs vēl aukstāks, temperatūra vietām Latvijas austrumos var noslīdēt līdz -5 grādiem, bet mākoņu dēļ daudzviet Kurzemē būs siltāks un salna ies secen.