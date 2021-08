“TTT Rīga” ir vienīgā profesionālā Latvijas sieviešu basketbola komanda un no izlases perspektīvām ir būtiski, lai tās latiņa saglabātos līdzšinējā līmenī. Foto: “TTT Rīga”

Latvijas dāmu basketbola vadošajam klubam "TTT Rīga" spēcīgas pretinieces







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas dāmu basketbola vadošais klubs “TTT Rīga” vakar uzzināja savas pretinieces gaidāmās sezonas FIBA Eirolīgas pamatturnīrā.

Mārtiņa Gulbja trenētā komanda nonākusi ļoti solīdā kompānijā.

Rīdzinieces nokļuva A grupā, kur pretim nāks titulētais Krievijas klubs Jekaterinburgas ­”UMMC”, kas iepriekšējā sezonā uzvarēja turnīrā, Salamankas “Perfumerias Avenida” no Spānijas, kas arī spēlēja finālā, Prāgas “ZVVZ USK” no Čehijas, Francijas vienība Monpeljē “Lattes”, Venēcijas “Umana Reyer” no Itālijas, Maskavas “MBA”.

Vēl viena pretiniece noskaidrosies kvalifikācijā, kur par vienu ceļazīmi cīnīsies Sfintu “Sepsi” no Rumānijas, Seksārdas “KSC” no Ungārijas un Kajseri “Basketbol” no Turcijas.

B grupā spēlēs Anetes Šteinbergas pārstāvētā Stambulas “Galatasaray”, kā arī Latvijas izlases galvenā trenera Gundara Vētras vadītā Gdiņas “Arka”.

Caur kvalifikāciju šajā grupā centīsies iekļūt arī Kitijas Laksas pārstāvētā Skio “Famila” no Itālijas. “TTT Rīga” iepriekšējā FIBA Eirolīgas sezonā, kas Covid-19 dēļ notika saīsinātā formātā, zaudēja visos sešos mačos.