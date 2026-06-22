“Tu biji Gaismiņa, bet tagad esi Ščežorgobnija?” Soctīklotāji diskutē par uzvārdu maiņu pēc kāzām 0
Laulības daudziem ir viens no nozīmīgajiem dzīves notikumiem. Kāzu rīkošana, ja tās tiek svinētas, jau tā prasa daudz nervu šūnu. Šajā procesā ir vēl viena ļoti būtiska “nianse”, kas var jaunajiem pāriem radīt galvassāpes – uzvārds.
Šī tēma “skarta” arī vietnē “Threads”, izraisot plašas diskusijas par uzvārda maiņu pēc laulībām. Līga raksta: “Man vienmēr klusībā ir mazliet žēl, kad dāmas pēc laulībām nomaina savus skaistos uzvārdus uz mazāk simpātiskiem. Tas ir kā? Tu biji Gaismiņa, un tagad esi Ščežorgobnija? Tiešām?
Bet nav, protams, mana darīšana.”
Par šo tēmu bija gatavi izteikties arī lērums komentētāju.
Daļa soctīklotāju atzīst, ka uzvārda maiņa viņiem bijusi ilgi gaidīta un pat atvieglojums, īpaši gadījumos, kad dzimtais uzvārds šķitis nepiemērots vai grūti uztverams. Citi savukārt uzsver, ka uzvārds ir cieši saistīts ar identitāti un dzimtas piederību, tādēļ to mainīt nav vēlējušies, pat ja vīra uzvārds bijis pievilcīgs.
Vienlaikus izskan viedokļi arī par praktiskiem apsvērumiem – vēlme pēc vienota ģimenes uzvārda, bērnu uzvārdu saskaņošana vai tieši pretēji, vēlme saglabāt savu dzimto uzvārdu. Daži lietotāji norāda, ka izvēle bieži ir kompromiss starp tradīcijām, emocijām un ikdienas ērtību.
Tiek minēti arī gadījumi, kad cilvēki izvēlējušies dubulto uzvārdu vai pat atteikušies no vīra uzvārda, saglabājot savu. Diskusijā parādās arī viedoklis, ka uzvārda maiņa nav obligāts solis un tai nevajadzētu būt sabiedrības spiediena rezultātam.
Kopumā ļaudis uzskata, ka uzvārda jautājums pēc laulībām joprojām ir ļoti individuāls un emocionāli jūtīgs temats, kurā nav vienas pareizas atbildes – katrs pāris un katrs cilvēks to risina pēc savām vērtībām, pieredzes un sajūtas par piederību ģimenei.