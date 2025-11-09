Foto: Zane Bitere/LETA

Lāčplēsis, Brīve un pat Latvīte: publicēts latviskāko vārdu un uzvārdu saraksts 0

LETA
9:46, 9. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijā reģistrētas divas personas ar vārdu Lāčplēsis, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) sniegtā informācija.

Tāpat Latvijā divām sievietēm ir vārds Latve, kas abām ir otrais vārds, trīs sievietes ir vārdā Brīve, no kurām vienai tas ir otrais vārds, bet Latvija, vārdam esot kā otrajam, ir viena.

Vienlaikus PMLP reģistrējusi arī divas Latvītes un pieci Latvji. Divos gadījumos tas ir otrais vārds.

Atbilstoši Latviešu valodas aģentūras apkopotajai informācijai, Latvijā ir arī 39 vīrieši, kuru uzvārds ir Lāčplēsis, bet uzvārds Lāčplēse ir 45 sievietēm, tai skaitā četrām tas ir daļa no dubultā uzvārda. Tāpat reģistrēti 15 uzvārdi “Latvietis” un 16 “Latviete”, kas vienā gadījumā dubultā uzvārda sastāvdaļa. Vienai personai Latvijā uzvārds ir Brīve, 20 – Latvis, bet 18 – Latve, kas vienā gadījumā dubultā uzvārda sastāvdaļa.

Latvijā ir arī 70 personas, kurām uzvārds ir Brīvība, tostarp trijām no tām tas ir dubultā uzvārda daļa.

Nākamnedēļ, 11. novembrī, ar dažādiem piemiņas pasākumiem un svinīgiem koncertiem vairākās vietās Latvijā atzīmēs Lāčplēša dienu. Savukārt 18. novembrī visā valstī tiks atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadiena.

