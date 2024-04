Foto. Scanpix/ EPA/YURI KOCHETKOV

Tūlīt tik sāksies! Krievijā gaidāma skarba mobilizācija, nāksies trūkties – visiem "sasies rokas"







Jaunais iesaukums armijā Krievijā ilgs līdz 15.jūlijam. “New-Europe” izpētījis, ko Krievija mēģinās savervēt dienestam, ar kādiem sodiem draud krāpniekiem, kas izvairīsies no dienesta, un vai ir veidi, kā izvairīties no nosūtīšanas bruņotajos spēkos, par to raksta novayagazeta.eu. Ukrainas prezidents jau izteicies, ka uz jūniju Krievija plāno iesaukt vismaz 300 000 jaunu karavīru.

Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas vadītājs Andrejs Kartapolovs paziņoja par elektroniskas pavēstes izplatīšanu potenciālajiem karavīriem. Pēc deputāta teiktā, pavēstes elektroniskā formā “nāca rudens iesaukšanas laikā, un tās nāks arī pavasara iesaukumā”. Turklāt likumdevējs apliecināja, ka iesauktie netiks sūtīti uz karu Ukrainā.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau 2023. gada aprīlī parakstīja likumu Nr. 127 par militārās uzskaites digitalizāciju, kas paredz vienota digitālā atbildīgo reģistra izveidi militārajam dienestam, ieskaitot personas un pases datus, un atzīst elektroniskās pavēstes līdzvērtīgas papīra formātam.

Ja iepriekš atbildība par neierašanos uz kara komisariātu iestājās tikai tad, ja pavēsti iesaucamajam personīgi pret parakstu bija nodevusi pilnvarota persona, tad tagad situācija ir mainījusies.

Pavēstes, kas nosūtītas pa e-pastu vai kā ierakstītas vēstules, tiek uzskatītas par piegādātām. Bet to nosūtīšanas mehānisms nav skaidri reglamentēts. Domājams, ka no brīža, kad komisariāts nosūta pavēsti, izmantojot kādu no šīm metodēm, tiek uzskatīts, ka iesaucamajam jau ir paziņots pat situācijā, kad viņš neko nav saņēmis. Pēc tam pilsonim ir pienākums ierasties militārajā komisariātā.

Tiesa gan elektroniskā pavēstu datubāze joprojām nedarbojas. Pēc digitālās attīstības ministra vietnieka Oļega Kačanova teiktā, vienotais reģistrs, kurā būtu jāpublicē darba kārtības, pilnībā sāks darboties ne agrāk kā 2025.gadā.