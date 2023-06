Pēc ārkārtīgi saspringtā laika, kur nervus Krievijas līderim Vladimiram Putinam pakutināja viņa pavārs Jevgēņijs Prigožins, Putins vai arī viņa dubultnieks devies vizītē, kurā uzvedās Putinam ļoti neparasti – tikās ļoti tuvu ar svešiem cilvēkiem no ļaužu masām, fotografējās ar kliedzošām aiz sajūsmas meitenēm, lai gan ar savas valdības vīriem un pat ārvalstu viesiem viņš sēž pie gara galda, ieturot distanci. Īsāk sakot – Putinu tur sagaidīja kā rokzvaigzni.

Daži interpretē šo kā 70 gadus vecā Krievijas līdera mēģinājumu palielināt savu popularitāti dažas dienas pēc bruņota sacelšanās apturēšanas.

Putins reti tiekas ar Krievijas iedzīvotājiem, jo īpaši kopš koronavīrusa pandēmijas, kad viņš ievēroja stingrus izolācijas noteikumus, un daži no šiem ierobežojumiem joprojām ir spēkā.

Maskava publiskoja kadrus, kuros Putins piegāja sajūsmā aurojošajam pūlim, kurā galvenokārt bija sievietes. “Derbentā notika pārsteidzoša vietējo iedzīvotāju atbalsta un laimes demonstrācija,” ceturtdien sacīja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Viņš sacīja, ka Putins “nevarēja atteikties” sveicināt pūli.

Uzvalkos tērptu vīriešu un operatora ieskauts Krievijas līderis pastiepa roku pāri barjerai, lai paspiestu cilvēkiem roku. Pēc tam, novilcis jaku, viņš pamāja ardievas un uzpūta pūlim skūpstu, pirms iekāpa automašīnā.

Līdzīgi Putina vai arī viņa dubultnieka vizīte nakts aizsegā notika Mariupolē Ukrainā, kad viņš pārkāpa pats savu etiķeti – tikās ar cilvēkiem parastajiem, sarunājās ar viņiem aci pret aci.

Viņa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs jau soctīklu smieklus un izsmieklu paspējis nokomentēt, sakot, ka noraida jebkādas runas par Putina dubultniekiem, kas būtu devušies līdera vietā uz vizīti Derbentē Dagestānā. Tas, ko visi redzējuši vienlaikus Maskavā un Derbentē, tas esot iedomas un acu apmāns.

Есть сомнения? Просто выспался хорошо ) pic.twitter.com/iJtlzpQrTL

— My name is Locked (@cornomorskij) June 29, 2023