Pēdējās dienās soctīkli virmot virmo par to, vai Ukrainas prezidentam ir parādījies dubultnieks? Vērīgi viņa politisko gaitu sekotāji pamanījuši kādu Zelenskim līdzīgu cilvēku.

Komentētāji jau metušies skarbā diskusijā, vai šis vīrietis līdzās Zelenskim ar identiskām drēbēm un līdzīgiem sejas vaibstiem un bārdu, vai tas neliekot uzdot jautājumu, vai tiešām pats valsts prezidents devies varonīgajās vizītēs uz Bahmutu un Hersonu pēc to atgūšanas ukraiņu kontrolē.

Citās diskusijās savukārt tiek norādīts, ka tas ir vien neveiksmīgs kadrs un patiesībā tas esot vienkārši Zelenska miesassargs.

Seems there is a glitch in the Matrix pic.twitter.com/fEOBBIeQ6F

You are looking at Zelensky's well-known personal bodyguard. His name is Maksym Donets. Proper shocking stuff pic.twitter.com/zOfqWX3uQK

The “#bodydouble” spotted is none but Zelensky’s bodyguard Maksym Donets, which appeared in other frames that day as well, & the similar attire may have been for confusion & attack prevention only.

Don’t do the same thing the other side does my friends, they do that, not us! pic.twitter.com/fzFZKBdMOd

— il libanese (@Ramy_Sawma) February 26, 2023