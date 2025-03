“Latvijas dzelzceļš” izkārtne pie ieejas stacijā. Foto: LETA

“Turpinot strādāt atsevišķi – būs bankrots!” Sagatavots rīkojuma projekts par LDz meitassabiedrības “LDz Cargo”, “LDz ritošā sastāva serviss” un “LDz loģistika” apvienošanu Ieteikt







Izmaksu un darbības procesu optimizēšanai plānots apvienot VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) meitassabiedrības SIA “LDz Cargo”, SIA “LDz ritošā sastāva serviss” un SIA “LDz loģistika”, liecina Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotais rīkojuma projekts.

Reklāma Reklāma

SM skaidro, ka dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū ir vērojams būtisks kritums, kas ietekmē “LDz Cargo”, “LDz ritošā sastāva servisu” un “LDz loģistiku”. Dzelzceļa kravu apmēri Baltijā pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājušies no 134 miljoniem tonnu gadā līdz 52 miljoniem tonnu gadā, kopš 2018.gada kravu apmēram gada laikā sarūkot vidēji par 14,9%. Latvijas uzņēmēji, kas izmanto LDz koncerna pakalpojumus, arī ir cietuši no apgrozījuma samazināšanās ģeopolitiskās situācijas dēļ.

Pētot Baltijas uz Polijas dzelzceļa kravu pārvadātāju uzņēmumus dzelzceļa pārvadājumu tirgū, secināts, ka Latvijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs LDz ir vienīgais uzņēmums reģionā, kas koncerna ietvaros servisa un kravu pārvadāšanas pakalpojumus ir nodalījis atsevišķos uzņēmumos.

SM skaidro, ka “LDz Cargo” apgrozījums no 2022.gada ir samazinājies par trešdaļu – no 148,4 miljoniem eiro 2022.gadā līdz 100,4 miljoniem eiro 2024.gadā. Apgrozījuma kritums ir saistīts ar kravu pārvadājumu samazināšanos – pārvadāto kravu apmērs samazinājies no 19,97 miljoniem tonnu 2022.gadā līdz 8,4 miljoniem tonnu pērn.

Savukārt “LDz ritošā sastāva serviss” 60-70% apgrozījuma ģenerē no “LDz Cargo”, papildus apmēram 10% apgrozījuma veido darījumi ar LDz. Uzņēmumam ir tikai pieci lieli ārējie klienti, kuri ģenerē apmēram 80% no apgrozījuma, kas saņemts no ārējiem klientiem. No 2022.gada uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies no 59,6 miljoniem eiro līdz 44,3 miljoniem eiro 2024.gadā.

Savukārt “LDz loģistika” darbojas izteikti sadrumstalotā ekspeditoru tirgū, kur par spīti sarežģītajai situācijai, ir spēlētāji, kas spējuši uzrādīt gan apgrozījuma pieaugumu, gan strādāt ar būtisku rentabilitāti. Uzņēmuma klientu skaits 2023.gadā saruka par 32 – līdz 67. Uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies no 19,2 miljoniem eiro 2022.gadā līdz 10,4 miljoniem eiro pērn.

Visi trīs uzņēmumi veikuši un turpina optimizācijas pasākumus, atzīmē SM.

“LDz Cargo” darbinieku skaita kopējais samazinājums plānots no 1017 darbiniekiem 2024.gada janvārī līdz 595 darbiniekiem 2026.gada decembrī.

Ņemot vērā optimizācijas, “LDz Cargo” 2024.gadu pabeidza ar 965 000 eiro peļņu pamatdarbības līmenī. “LDz Cargo” nākamo piecu gadu finanšu plāns, kas balstīts uz pieņēmumu, ka tirgus situācija nemainīsies, paredz, ka “LDz Cargo” apgrozījums 2029.gadā sasniegs 98 miljonus eiro, bet peļņa – 5,2 miljonus eiro.

Savukārt “LDz ritošā sastāva servisa” darbinieku skaits 2024.gada janvārī bija 678, un tas samazināts līdz 530 darbiniekiem šogad janvārī. Pēc optimizācijas pasākumiem “LDz ritošā sastāva serviss” 2024.gadu pabeidza ar 2,7 miljonu eiro zaudējumiem. Līdz 2029.gadam zaudējumus plānots samazināt līdz 1,3 miljoniem eiro gadā. Ja nākamajos periodos ārējo klientu apjoms saglabāsies 2024.gada plānotajā līmenī, tas katru gadu turpinās būt nerentabls.

Tajā pašā laikā SM arī norāda, ka “LDz loģistika” ir samazinājusi darbinieku skaitu un citas optimizācijas iespējas nesaredz. 2024.gadu uzņēmums pabeidza ar 0,4 miljonu eiro zaudējumiem un katru nākamo gadu līdz 2029.gadam operēs ar aptuveni 0,2 miljonu eiro zaudējumiem.

Tādējādi SM secinājusi, ka, turpinot strādāt atsevišķi “LDz ritošā sastāva serviss” katru gadu turpinās būt nerentabls, bet “LDz loģistika” bankrotēs 2028.gadā.

SM skaidro, ka, apvienojot visus trīs uzņēmumus būtu iespēja izveidot vienu uzņēmumu, kas no 2026.gada kļūtu rentabls un no 2028.gada sāktu izmaksāt dividendes. Uzņēmumu apvienošanas gadījumā tiktu atvieglots administratīvais process, kas šobrīd ir sarežģīts, tiem pērkot pakalpojumus vienam no otra, samazinātas vadības izmaksas, kā arī samazināts kopējais darbinieku skaits. Papildus tam uzņēmumi spētu uzlabot cenu noteikšanas politiku.

Reklāma Reklāma

Kopējais darbības izmaksu samazinājums 2025.gadā uz sinerģiju rēķina ir plānots aptuveni 1,4 miljoni eiro, neiekļaujot atlaišanas pabalstus, kas būtu 2,6 miljoni eiro. Kopējais ieguvums no sinerģijas, pēc SM minētā, piecu gadu laikā sasniegs 25,9 miljonus eiro.

Konsolidētais uzņēmums 2029.gadā prognozējoši darbotos ar 120 miljonu eiro apgrozījumu un 7,5 miljonu eiro peļņu.

SM rosina sākt šo trīs LDz kapitālsabiedrību reorganizāciju, “LDz ritošā sastāva servisu” un “LDz loģistiku” pievienojot “LDz Cargo”. Jautājumu pērn novembrī ir izskatījusi gan LDz padome, gan akcionāru sapulce.

Reorganizācijas rezultātā plānots, ka iegūstošās sabiedrības “LDz Cargo” pamatkapitāls tiks palielināts no 114 697 851 eiro līdz aptuveni 152 000 000 eiro.

Reorganizācija tiks sākta pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas. Plānots, ka reorganizācijas process tiks pabeigts līdz 2025.gada beigām.

SM norāda, ka, veicot pirmšķietamo ieguvumu novērtējumu, kopējais LDz koncerna ieguvums no meitassabiedrību apvienošanas varētu būt viena līdz divu miljonu eiro apmērā, bet ilgtermiņā koncerna ieguvums varētu būt trīs līdz četru miljonu eiro apmērā gadā. Tā kā LDz ir klasificēts vispārējā valdības sektorā, dividenžu palielinājums pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas samazinās LDz negatīvo ietekmi uz valsts budžetu par aptuveni trim līdz četriem miljoniem eiro gadā. Tādējādi samazināsies arī ikgadēji nepieciešamā valsts budžeta finansējuma summa LDz finanšu līdzsvara nodrošināšanai.

Jau ziņots, ka LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 233,738 miljoni eiro, kas ir par 11,3% mazāk nekā 2023.gadā, savukārt koncerna zaudējumi pieauga 2,4 reizes – līdz 7,794 miljoniem eiro.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, “LDz Cargo”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums “LDz ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums “LDz apsardze” un loģistikas uzņēmums “LDz loģistika”.