Kā izvērtē, cik liels sods – 280 eiro vai 700 eiro – būs pieķertajam kūlas dedzinātājam?







Par katru kūlas gadījumu VUGD kā liecinieks raksta situācijas fiksāciju, fiksē koordinātas, ko iesniedz Lauku atbalsta dienestam, kas tālāk var savukārt ietekmēt platību maksājumus, to apjomu, ja nav īpašums bijis sakopts.

Ja tiek pieķerts pats dedzinātājs, tad šim cilvēkam piemēro administratīvo atbildību no 280-700 eiro, ko izskata pašvaldībā, tā TV24 raidījumam “Dienas personība ar Veltu Puriņu” šō negadījumu reģistrēšanas kārtību skaidroja Mārtiņš Baltmanis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks.

Soda lielums – no kā tas ir atkarīgs?

Baltmanis norāda, ka soda lielums tiek vērtēts pēc Administratīvās atbildības likuma, kam ir vienoti noteikumi. VUGD ir savukārt iekšējais normatīvais akts, kas tad jāņem vērā, dažādi aspekti, kritēriji – vai cilvēks nožēlo izdarīto u. tml., tad kā “izejas punkts” tiek ņemts vidējais soda apmērs un tad tiek vērtēts, vai to celt uz augšu, vai vērtēt kā zemāku.

Cik cilvēku tiek iesaistīti kūlas ugunsgrēka dzēšanā kopā ar VUGD?

Tā var būt gan pašvaldības policija, ja ir cietušais, tad brauks arī NMPD – viss atkarīgs no situācijas, no notikuma rakstura, tā atzīst VUGD priekšnieks. Principā kūlas ugunsgrēki kā tādi VUGD prasa ļoti daudz resursu tādā ziņā, jo cilvēki tiek nodarbināti, lai gan sarežģītība nav liela, lai gan vienlaikus kaut kur varbūt ir jāglābj kādi cilvēki no nopietna ugunsgrēka, situāciju skaidro Baltmanis.

Ko rāda pieredze? Piemēram, Lieldienas. Vai tas ir laiks, kad sākas kūlas ugunsgrēku uzrāviens?

Lieldienas ne vienmēr, pamatā tie ir meteoroloģiskie apstākļi. Ja nav lietus, ir skaists, labs, saulains laiks, tad pērnā zāle izkalst un cilvēki sāk "darboties".



































































Kūlas ugunsgrēks ceļa posmā starp Siguldu un Līgatni