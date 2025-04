Vladimirs Putins Foto. Scanpix/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Trampam atliek bezspēcībā vien noplātīt rokas: Putins atdzīvina 3 klasiskās Kremļa taktikas Ieteikt







Donalds Tramps, būdams ASV prezidenta amatā, visas pasaules priekšā saskaras ar sarežģījumiem centienos panākt pamieru Ukrainā, kamēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins izmanto tradicionālās Kremļa taktikas, lai nostiprinātu savu ietekmi, ziņo CNN.

Reklāma Reklāma

Tramps ir izrādījis vēlmi ātri atrisināt Ukrainas konfliktu, solot panākt vienošanos starp Krieviju un Ukrainu. Viņa administrācija ir uzsākusi sarunas, piedāvājot dažādus pamiera scenārijus, tostarp teritoriālas piekāpšanās no Ukrainas puses un neitrālas zonas izveidi. Tomēr šie priekšlikumi saskaras ar pretestību gan no Ukrainas, gan no daļas Trampa paša sabiedrotajiem, kuri uzskata, ka šādas vienošanās varētu nostiprināt Krievijas pozīcijas.

Ukrainas vadība, tostarp prezidents Volodimirs Zelenskis, ir skaidri norādījusi, ka jebkāda vienošanās, kas ietver teritoriju nodošanu Krievijai, ir nepieņemama. Ukraina uzsver, ka cīnās par savu suverenitāti un starptautiski atzītajām robežām, kas ietver arī Krievijas okupētās teritorijas, piemēram, Krimu un Donbasu.