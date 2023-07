Foto: SHUTTERSTOCK

Pēc vētraina strīda – kaislīgs salabšanas sekss. Skandāls ir sava veida viagra Ieteikt







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Dažiem pāriem pēc vētraina strīda ar partneri patīk nodarboties ar seksu – tas ir iemesls salabt, tas palīdz uzlabot, nogludināt attiecības. Psihoterapeiti un seksologi jau atraduši izskaidrojumu, kāpēc salabšanas sekss ir jutekliskāks un uzbudina vīrieti un sievieti.

Atsvešināšanās no partnera

Dažreiz pāris strīdas, lai distancētos no savas otrās pusītes. Konflikta laikā partneris kļūst par svešinieku, emocionāli attālinās, bet intīmas attiecības ar jaunu partneri vienmēr ir interesantas. Šeit sava nozīme ir arī iekarošanai, intrigai.

Visvairāk salabt ar seksa palīdzību patīk vīriešiem. Pēc partneres attālināšanās viņi no jauna izjūt kaislību, vētrainas emocijas. Kāpēc vīri speciāli izmanto šo metodi? Jo garlaicīgi, laulības dzīve ir apnikusi, gribas nevis vienveidīgu dzimumaktu, bet spilgtas sajūtas.

Nērona sindroms

Lielākā daļa psihologu ir pārliecināti: seksuālo uzbudinājumu var pielīdzināt agresijai. Interesanti, ka imperators Nērons, lai uzbudinātos, speciāli gultā aizvainoja savas partneres, tādā veidā it kā attālinoties no viņām un tāpēc izjūtot stipru iekāri. Ja tic pētījumiem, gandrīz 10% vīriešu rīkojas tāpat. Protams, vairumā gadījumu tas attiecas uz vīriešiem, kuriem ir samazināta potence. Viņiem skandāls ir sava veida viagra, jo pēc tā asinīs nonāk pietiekams daudzums testosterona un adrenalīna. Ar šādu spēli tiek stimulēts hormonālais pieplūdums. Žēl, ka stiprais dzimums ne vienmēr saprot: sievietes mīl maigumu un skaistus vārdus, nevis rupjību.

Atbrīvošanās no negatīvām emocijām

Bieži viens partneris ir temperamentīgs, bet otrs vispār negūst baudu. Lai rastos seksuāla vēlme, viņam vajag nolaist tvaiku, izspēlēt skandālu. Tādā veidā mazinās sasprindzinājums un parādās virkne citu jūtu. Daži nevar saprast, kāpēc viņiem nepieciešamas atbrīvoties no agresijas, lai būtu satriecošs sekss. Tāpēc sāk nepārtraukti provocēt strīdus.



Satuvināšanās

Dažās situācijās sekss nostiprina emocionālu saikni starp partneriem. Tāds pāris vienmēr dzīvo saskanīgi, tikai dažreiz var būt pārpratumi. Šajā gadījumā strīds ir sava veida emocionāla sapurināšana un palīdz atjaunot attiecības. Ar seksa palīdzību var ātri izlādēt spriedzi un pēc tam mierīgi aprunāties, izvairoties no asa konflikta.

Galvenie plusi

Daudzi seksologi runā par pēcstrīda tuvības priekšrocībām:

o Dusmas palīdz pilnīgi uzbudināties: asinis vārās, sirds vai izlido no krūtīm.

o Agresija uzlabo dzimumakta kvalitāti, tas kļūst spēcīgs, ātrs.

o Otrs no pāra nomierinās.

o Visi pārkāpumi, aizvainojumi tiek piedoti.

o Prātā paliekošas sajūtas, kaislīga nakts, kas lieliski stiprina attiecības.

o Atbrīvošanās no kompleksiem. Pēc strīda partneri gultā uzvedas agresīvāk, ir atbrīvotāki, viņi nekautrējas viens no otra.

Salabšanas seksa mīnusi

Nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot strīdu kā uzbudināšanās līdzekli. Atceries, ka vienam partnerim pret to var nebūt iebildumu, bet otram var. Domstarpības agrāk vai vēlāk var izraisīt šķiršanos.

Seksologi iesaka:

o Ja tevi uzbudina salabšanas sekss, turklāt arī partnerim tas patīk, jūs varat pieņemt spēles noteikumus. Dažreiz strīds nav slikta attieksme, bet savdabīga sajūtu stimulācija.

o Dažos gadījumos vīrietis speciāli mainās lomām, grib, lai dominē sieviete.

o Tev nepatīk šāda veida lomu spēles? Mierīgi apspried to ar partneri. Protams, sekss palīdz rast kompromisu, bet labāk izrunāties ar savu otru pusi. Labāk nodarboties ar spontānu, ekstremālu seksu – tas arī garantē, ka asinīs nonāk pietiekams daudzums adrenalīna.

Vērtīgas rekomendācijas

Gandrīz visi psihoterapeiti saka, ka gultā nav iespējams stiprināt attiecības. Kaut arī daži seksologi ir pārliecināti: salabšanas sekss palīdz sasniegt siltumu, harmoniju attiecībās, tikai svarīgi ievērot dažas rekomendācijas, lai neiestātos nepatīkamas sekas:

o Nevajadzētu mīlēties dusmās. Daži pārslēdz agresiju uz kaislību, bet citiem tas neizdodas. Atceries – ja pēc konflikta bija sekss, tas nenozīmē, ka jautājums atrisināts. Sekss ir tikai īss pārtraukums, pēc kāda laika jūs ar savu partneri atkal strīdēsieties.

o Pat pēc dzimumakta nepieciešams apspriest strīda cēloni.

o Salabšanas seksam nevajadzētu būt vienīgajam pāra dzimumdzīvē. Tas ir, mīlējieties ne tikai tad, kad esat dusmīgi, agresīvi, bet arī, esot pozitīvu emociju varā. Citādi cilvēks var kļūt atkarīgs no tāda seksa – nākamreiz atkal vajadzēs sastrīdēties, lai uzbudinātos.

Daži psihologi saka, ka dzimumakts strīda laikā ir sava veida psihoterapija. Tādā veidā var atslābināt nervu sistēmu. Pēc orgasma cilvēks pilnīgi atbrīvojas no satraukuma, aizkaitinājuma. Tas ir iemesls, kāpēc seksologi iesaka pēc dzimumakta salabt – organisms izlādējas, gūst baudu, cilvēks atbrīvojas no satraukuma.

Ir svarīgi ņemt vērā: ar seksu vien nepietiek, lai atrisinātu ģimenes problēmas. Dažreiz labāk apvienot sarunu un mīlēšanos. Turklāt seksologi iesaka nesodīt partneri ar atteikšanos no tuvības, pretējā gadījumā attiecības tikai pasliktināsies.

Rezumēsim. No vienas puses, salabšanas seksam ir savas priekšrocības – tā ir lieliska izlādēšanās. No otras – baudu vajadzētu gūt no attiecībām, nevis no strīdiem. Nedrīkst pierast pie agresīva seksa, tas var novest pie mazohisma. Svarīgākais attiecībās – cieņa, sapratne, emocionāla saikne, bet dzimumakts – tas ir instinkts, fiziska nepieciešamība. Novērtēsim viens otru!

Avots: medportal.su