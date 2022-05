Foto: Leo_Nik/SHUTTERSTOCK

Aizsērējusi kanalizācija – vai palmu eļļas dēļ? Ieteikt







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Aizsērēja kanalizācija. Santehniķis teica, ka pārāk daudz lietojam palmu eļļu, kas, traukus mazgājot, ātri sacietē, un – izlietne ir ciet. Ja cilvēki lieto palmu eļļu, kas notiek ar zarnu traktu? EDGARS RĪGĀ

Kāpēc palmu eļļa tik bīstama

Dabīga palmu eļļa, lietota ar mēru, cilvēka veselību neapdraud. Taču, pirms palmu eļļu izmanto pārtikas ražošanai, to hidrogenē (cietina). Šādi apstrādātā eļļā jau ir transtaukskābes, kas negatīvi ietekmē organismu kopumā, īpaši sirds un asinsvadu sistēmu, paaugstinot holesterīna līmeni asinīs un rosinot aterosklerozi, asinsvadu trombozi, sirdsslimības un aptaukošanos.

Hidrogenēšana palīdz pagarināt produktu derīgumu – ar sastāvā iekļauto hidrogenēto eļļu produktus var ilgāk uzglabāt. Hidrogenētie tauki padara pārtikas produktus lētākus, tāpēc ir izdevīgi to ražotājiem.

Mīts par to, ka palmu tauki, nonākot cilvēka organismā, netiek pārstrādāti, bet uzkrājas organismā, radies tāpēc, ka šo tauku kušanas temperatūra ir augstāka par cilvēka ķermeņa temperatūru. Palmu eļļas kušanas temperatūra ir 36–40 °C. Tomēr gremošanas traktā pārtika vispirms tiek sašķelta sīkākās daļiņās, pirms tās uzsūcas. Piemēram, liellopu tauku kušanas temperatūra ir 42–52 °C, aitu tauku – 44–55 °C. Kuņģī ir sālsskābe, aizkuņģa dziedzerī lipāze – ferments, kas sašķeļ taukus. Cilvēka ķermenis ir veidots tā, lai visi tauki tiktu absorbēti neatkarīgi no to kušanas temperatūras.

Kamdēļ aizsērē kanalizācija

Ūdenī nešķīst gan dzīvnieku izcelsmes, gan augu tauki. Karstā ūdenī tauki pārvēršas emulsijā, savukārt aukstā ūdenī – sacietē. Kanalizācijā temperatūra galvenokārt ir zema, un laika gaitā tauku nogulsnes kļūst biezākas, un caurules pamazām aizsērē. Turklāt pie taukiem pielīp citu pārtikas produktu atliekas: graudaugi, makaroni, malta kafija.

Tauku aizsērējumi kanalizācijā veidojas galvenokārt tāpēc, ka izlietnē tiek lieta eļļa, īpaši pēc gaļas cepšanas uz pannas, šprotu kārbiņas izēšanas. Nereti izlietnē tiek izlieti arī piena produkti, kam beidzies derīguma termiņš: piens, kefīrs, krējums. Vārot gaļu, izlietnē tiek noskalotas nosmeltās putas – arī tajās ir tauki. Taukainu trauku mazgāšanai ekonomijas nolūkos netiek izmantots mazgāšanas līdzeklis, kas šķīdina taukus, tāpat netiek lietots pietiekami karsts ūdens.

Aizsērēšanas risks palielinās, ja kanalizācijas caurules ir tievas un tām ir daudz strauju līkumu, kuros samazinās plūsmas ātrums.

Kā novērst aizsprostojumu veidošanos

Jāsāk ieviest jaunus ieradumus, piemēram, pannā atlikušo eļļu nevis izliet izlietnē, bet savākt ar papīra dvieli un izmest atkritumos, skārda kārbas ar eļļu ielikt izturīgā maisā un tad izmest. Taukainie trauki jāmazgā tikai ar karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Reizi vienā divās nedēļās izlietnē jāielej liels daudzumu verdoša ūdens – tas noskalos pārtikas paliekas caurulēs, izkausējot taukus, pie kā pielipušas paliekas.

Ja tomēr izveidojies aizsērējums

Jo agrāk konstatē aizsērējumu, jo vieglāk no tā atbrīvoties. Par problēmām kanalizācijas caurulēs liecina lēna ūdens aizplūšana, smaka no kanalizācijas vai pilnīga cauruļu aizsērēšana.

Der sākt ar vienkāršiem tautas līdzekļiem. Ja tie nepalīdz, tad jāņem talkā smagā artilērija.

Soda. 3–4 ēdamkarotes sodas ieber izlietnē un uzlej glāzi verdoša ūdens. Lēts, tomēr mazefektīvs paņēmiens.

Soda ar etiķi. 3–4 ēdamkarotes sodas ieber izlietnē, uzlej pusglāzi galda etiķa. Izlietnes atveri noslēdz ar korķi. Lēts, bet ne visai efektīvs paņēmiens. No etiķa tvaikiem jāsargā elpceļi.

Kurmis. Spēcīgs līdzeklis aizsērējumu novēršanai kanalizācijas caurulēs. Efektīvi šķīdina taukvielas un organiskos nosēdumus: matus, ziepes, novērš nepatīkamas smakas. 300 vai 500 ml līdzekļa ielej izlietnes kanalizācijas caurulē. Pagaida 20–60 minūtes un tad noskalo ar lielu ūdens daudzumu. Līdzekļa sastāvā ir nātrija hidroksīds, kas var iedarboties uz metāliem. Uzmanīgi jālieto – var izraisīt smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Kurmis granulās. Tā sastāvā 99% ir nātrija hidroksīds. 50 g granulu uzmanīgi ieber izlietnes, vannas vai klozetpoda kanalizācijā, ielej glāzi silta ūdens, atstāj uz 2 stundām vai nakti. Noskalo ar lielu daudzumu ūdens. Profilakses nolūkos to veic 1–2 reizes mēnesī.

Kurmis Max Gel gels. Notekā uzmanīgi ielej 100 ml līdzekļa un atstāj iedarboties 30 minūtes, pēc tam noskalo ar lielu daudzumu ūdens. Spēcīga aizsērējuma gadījumā, kad kanalizācija pilnībā nobloķēta, izlietni piepilda ar siltu vai karstu ūdeni, tam pievieno 200 ml gela un atstāj uz nakti. Nākamajā rītā kārtīgi noskalo ar karstu ūdeni. Līdzekļa sastāvā ir nātrija hidroksīds un anjona virsmaktīvās vielas.

Mehāniska tīrīšana. Ja aizsērējums ļoti liels, tā likvidēšanai izmanto kanalizācijas cauruļu tīrīšanai paredzētu trosi. Taču darbs jāuztic cilvēkam, kurš pārzina kanalizācijas sistēmas uzbūvi, jo, nemākulīgi rīkojoties, pastāv risks sabojāt plastmasas caurules.