"Testamentu var mainīt kaut vai katru dienu", tomēr – esi gudrs un rēķini vairākus soļus uz priekšu!







Testamenta sastādīšana ir nozīmīgs solis, lai nodrošinātu mantas sadali atbilstoši cilvēka gribai, taču šis process prasa rūpību un zināšanas. Aigars Kaupe, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kā pareizi sastādīt testamentu, no kādām kļūdām jāizvairās un kāpēc glabāšanas vietas izvēle ir tikpat svarīga kā pats dokuments.

Testamenta mainīšana un sastādīšana

Kaupe uzsver, ka testaments ir dokuments, ko var mainīt jebkurā laikā, ja apstākļi to prasa. “Testamentu var mainīt kaut vai katru dienu, ja tiešām kaut kas ir mainījies,” viņš norāda.

Latvijā likums saglabā tiesības ikvienam sastādīt testamentu gan pie notāra, gan privāti mājas kārtībā. Tomēr privāta testamenta rakstīšana prasa īpašu uzmanību, lai dokuments būtu juridiski derīgs.

Privāti testamentam jābūt pilnībā rakstītam ar roku, norādot datumu, vietu, vārdu, uzvārdu un parakstu. “Ir skaidri jāatspoguļo, ka tas ir testaments un ka dokuments ir pabeigts,” skaidro Kaupe. Lieciniekiem nav obligāti jābūt, piebilst speciālists.

Viņš brīdina, ka datorā rakstīts vai nepilnīgi noformēts testaments var tikt atzīts par nederīgu, tāpēc precizitāte ir kritiski svarīga.

Droša testamenta glabāšana

Viens no svarīgākajiem aspektiem ir testamenta droša glabāšana. Kaupe iesaka noglabāt dokumentu pie notāra, jo tas nodrošina lielāku garantiju, ka testaments tiks atrasts un izmantots atbilstoši mantojuma procedūrai. “Pie notāra glabāts testaments ir drošākā vietā, jo tad ir cerība, ka tas tiešām tiks izcelts gaismā,” viņš uzsver.

Savukārt, ja testaments tiek turēts mājās, piemēram, plauktā, pastāv risks, ka to var pazaudēt, sabojāt vai pat apzināti iznīcināt. “Kurš to atradīs un ko ar to izdarīs? Saplēsīs, likvidēs?” brīdina eksperts.

Kaupe norāda, ka jaunākais testaments ir tas, kas stājas spēkā, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai iepriekšējie dokumenti tiktu atcelti vai skaidri norādīts, kurš ir aktuālais. Viņš iesaka privāti rakstītu testamentu noglabāt pie notāra, lai izvairītos no neskaidrībām nākotnē.

Neatņemamās daļas tiesības

Vēl viens būtisks aspekts, ko Kaupe izceļ, ir neatņemamās daļas tiesības, kas pienākas pirmās šķiras mantiniekiem – bērniem, mazbērniem (ja bērnu nav), vecākiem (ja nav ne bērnu, ne mazbērnu) un laulātajam. “Viņiem ir tiesības uz neatņemamo daļu neatkarīgi no tā, vai testaments ir sastādīts viņiem par labu vai nē,” skaidro Kaupe. Ja šīs tiesības netiek apmierinātas, mantinieki var vērsties pie testamentā norādītā mantojuma saņēmēja, lai pieprasītu kompensāciju par savu daļu.

Šādas situācijas var risināt sarunu ceļā pie notāra, aprēķinot un noformējot nepieciešamos dokumentus. “To var izskaitļot, sarēķināt un parakstīt atsevišķus dokumentus par neatņemamās daļas izdalīšanu, tādējādi izvairoties no tiesas,” norāda Kaupe. Tomēr, ja vienošanās nav iespējama, piemēram, ja mantinieks atsakās apmierināt prasības vai strīds ir par mantas vērtību, lieta var nonākt tiesā.

Padomi drošai testamenta sastādīšanai

Lai testaments būtu juridiski saistošs un viegli īstenojams, Kaupe iesaka:

Rakstiet precīzi: privātā testamentā jābūt skaidri norādītam, ka tas ir testaments, kā arī jāiekļauj visi obligātie elementi – datums, vieta, paraksts.

Glabājiet droši: noglabājiet testamentu pie notāra, lai nodrošinātu tā pieejamību un aizsardzību.

Informējiet tuviniekus: ja testaments glabājas mājās, pārliecinieties, ka uzticami ģimenes locekļi zina tā atrašanās vietu.

Ņemiet vērā neatņemamās daļas: plānojot mantojuma sadali, atcerieties par pirmās šķiras mantinieku tiesībām, lai izvairītos no strīdiem.