Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

10 soļi, kā pārtraukt tērēt savu dzīvi “pa tukšo” Ieteikt 61







Autore: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Reklāma Reklāma

Vai tev šķiet, ka pašreizējā dzīve ir tikai melnraksts? Ka tagad var pieļaut kļūdas, sastapties ne ar to cilvēku, strādāt tajā darbā, kur ņem, nevis tur, kur gribētos.

Taču reiz pienāks tā “rītdiena”, kad viss būs pa īstam, kā vajag.

Vai tu joprojām to gaidi? Tā jau ir klāt…

Kad jūti, ka dzīve it kā slīdētu garām, – tā ir zīme, ka kaut kas jāmaina.Tu esi iestidzis darbā, ko ienīsti, bet baidies to pamest, jo vajadzīga nauda, lai samaksātu kredītu un nodrošinātu ģimeni. Tu esi noguris no saskarsmes ar cilvēkiem, kas padara tevi nelaimīgu.

Tu centies saglabāt attiecības, kuras nav tā vērtas. Ja kāds no šiem apgalvojumiem līdzinās tam, ko šobrīd jūti, apstājies.

Padomā lūk par ko. Vai tev patiešām ir tik daudz laika, lai tā vienkārši izšķiestu to pa tukšo? Neviens no mums nevar dzīvot mūžīgi. Tāpēc beidz to šķiest tieši tagad. Tas ir grūti un biedējoši tikai sākumā. Lapa parents.ru iesaka 10 soļus, ko darīt, lai pārtrauktu tērēt savu dzīvi ”pa tukšo ” un justos kā neveiksminieks.