“Tieši tas ir vajadzīgs un izdevīgs mūsu austrumu kaimiņam!” Āboliņš par latviešu savstarpējo šķelšanos 0
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš raidījuma “Preses klubs” diskusijā pauda bažas par sabiedrībā notiekošo un latviešu attieksmi citam pret citu.
Šobrīd publiskajā telpā ir aizgājis naratīvs, ka visi, kas ir balsojuši pret un neatbalsta Stambulas konvenciju, ir Kremļa aģenti. Āboliņš uzskata, ka apsaukāšanās ir sasniegusi kritisku līmeni.
“Mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti daudz Kremļa atbalstītāju. Mēs tikko runājām par to, ka 83% krievvalodīgo nevar pateikt, ka viņi ir Ukrainas pusē,” norāda Āboliņš.
Viņš uzsver, ka šos cilvēkus mēs neapsaukājam par Kremļa aģentiem, taču šobrīd viss ir aizgājis tik tālu, ka latvieši tiek sašķelti pret latviešiem. Āboliņš minēja, ka no kādas politiķes esot dzirdējis – ja tu neatbalsti Jāņa Sikšņa ievēlēšanu par SEPLP locekli, tad arī tu esi Krievijas ietekmēts.
Āboliņš uzskata, ka tas ir absurds: “Es arī neatbalstu Jāņa Sikšņa ievēlēšanu par SEPLP locekli, un tam nav nekāda sakara ar Krieviju. Tāds vienkārši ir mans viedoklis.”
Viņaprāt, ir jāpārtrauc apsaukāšanās tādā līmenī, ka mēs vainojam un saucam viens otru par Krievijas aģentiem. Viņš uzsver, ka tieši tas ir tas, kas ir vajadzīgs un izdevīgs mūsu austrumu kaimiņam. Mēs nevis cīnāmies ar īstiem Kremļa atbalstītājiem un tiem, kuri nevar pat atbildēt uz jautājumu – kam pieder Krima, bet nē, latvieši cits citu sauc par Kremļa atbalstītājiem.
Tas notiek ne tikai konvencijas sakarā, bet arī tad, ja nepatīk otra viedoklis. Āboliņš ir pārliecināts, ka, ja šis neapstāsies un netiks pārtraukts, mēs iebrauksim ļoti lielā grāvī.