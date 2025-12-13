Nacionālās apvienības partijas premjera amata kandidāte būs Ilze Indriksone

Nacionālā apvienības (NA) premjera amata kandidāte startam 15. Saeimas vēlēšanās būs Ilze Indriksone. Indriksone ir NA valdes priekšsēdētāja, 14. Saeimas deputāte.

Viņas kandidatūra valdības vadītāja amatam tika izvirzīta sestdien notiekošajā NA kongresā.

Kongresā Indriksone iezīmēja redzējumu nākamajam politiskajam ciklam, izceļot galvenos uzstādījumus: latviska, droša, pārtikusi Latvija, kurā ģimenes jūtas drošas un atbalstītas.

“Šis ir laiks, kad Latvijai jāizvēlas ceļš, pa kuru doties tālāk,” pauda Indriksone, norādot, ka esam maza tauta ar stipru garu, un NA ies kopā ar tiem sabiedrotajiem un domubiedriem, kuru pārliecība un darbi ir tuvi partijas vērtībām.

Kongresā tika izklāstīts arī tematiskās darba grupās radītais redzējums par prioritātēm tuvākajiem gadiem. NA komanda vienojusies stiprināt Latvijas drošību, ieguldīt cilvēkos un viņu zināšanās, veidot nacionālo ekonomiku, kas strādā cilvēku labklājībai, atbalstīt ģimenes un tautas ataudzi, kā arī saglabāt latviskumu un tradīcijas nākamajām paaudzēm.

Jau ziņots, ka sestdien notika NA ikgadējais kongress, kurā politiskai spēks atklāja savu premjera amata kandidātu un sprieda par partijas tuvākajiem mērķiem un prioritātēm, kā arī vēlēja valdes locekļus un komisiju pārstāvjus.

Par partijas priekšsēdētāju šogad balsojums nenotika, jo pērn uz diviem gadiem par partijas vadītāju tika ievēlēta Indriksone.

15. Saeimas vēlēšanas Latvijā notiks 2026. gada 3. oktobrī. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms vēlēšanām ilgs no 2026. gada 6. jūnija līdz 3. oktobrim.

