Foto: LETA/Ekrānuzņēmums no LTV video

“Tā bija ļoti, ļoti maziņa kameriņa!” Smiltēns cenšas attaisnot Līdakas skandalozo izteikumu, bet varbūt labāk nevajadzēja? 3

LA.LV
13:21, 7. novembris 2025
Stāsti

Pirms pāris dienām Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs Ingmārs Līdaka (AS) nonāca sociālo tīklu un mediju uzmanības centrā ar īpaši lakonisku komentāru par Stambulas konvenciju.

Reklāma
Reklāma
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
Lasīt citas ziņas

Atgādināsim, ka komentējot šo jautājumu LTV raidījumam “de facto”, Līdaka uz žurnālista jautājumu par to, kāpēc Latvijai būtu jāizstājas no Stambulas konvencijas, atbildēja pavisam lakoniski: “Tāpēc, ka man tā gribas.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Ekonomikas ministrija slepus gatavo Ventspils ostas trīs miljonu eiro parāda norakstīšanu – projekts noslepenots
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
“Kamēr stambulētāji stambulē Doma laukumā, robeža jau pārvērtusies par pastaigu parku!” latvieši satraucas

Sociālajā tīklā “Threads” kāds lietotājs publicējis fragmentu no LTV raidījuma “Šodienas jautājums”, kur viesojās Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (AS).

Viņš visnotaļ amizantā veidā mēģināja aizstāvēt partijas biedra sacīto, pamatojoties uz to, ka žurnālista “kameriņa bijusi ļoti maziņa”.

Smiltēns raidījuma vadītājai teica: “Līdakas kungs, protams, pārdzīvo to izteikumu, jo tā bija maziņa kameriņa. Viņš domāja, ka viņu nefilmē. (..) Tā tiešām bija ļoti maza kameriņa, kas tika turēta, es redzēju pats. Līdakas kungs, protams, kamerā to nebūtu teicis. Viņš domāja, ka runā ar žurnālistiem, kas netiek filmēts.”

Smiltēns vairākas reizes demonstrēja ar roku žestiem, cik tad ļoti maziņa kamera bijusi.

Cilvēki “Threads” komentēja Smiltēna sacīto. Kāds pat nolēma piešķirt viņam balvu par muļķīgāko attaisnojumu, bet vēl kāds izteicās, ka Smiltēna izteikumi pārspēja Līdakas sacīto.

Joprojām daudzi noteikti atceras Līdakas izsaucienu Saeimas sēdē 2009. gadā – “Aizver muti!”– kas tolaik tika veltīts kolēģiem parlamenta zālē, kad Saeima izskatīja grozījumus Latvijas valsts karoga likumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tas ir noticis! Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvijai jāizstājas no Stambulas konvencijas, Ingmārs Līdaka pārspējis pats savu “Aizver muti!”
TV24
Līdaka: Siliņa ir “sagājusi premjerā” – viņa ir aroganta, paštaisna un pašpārliecināta
TV24
“Kurš grib to pistoli ņemt rokā?” Saeimas deputāts Līdaka cīņu pret birokrātiju salīdzina ar “krievu ruleti”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.