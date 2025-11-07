“Tā bija ļoti, ļoti maziņa kameriņa!” Smiltēns cenšas attaisnot Līdakas skandalozo izteikumu, bet varbūt labāk nevajadzēja? 3
Pirms pāris dienām Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs Ingmārs Līdaka (AS) nonāca sociālo tīklu un mediju uzmanības centrā ar īpaši lakonisku komentāru par Stambulas konvenciju.
Atgādināsim, ka komentējot šo jautājumu LTV raidījumam “de facto”, Līdaka uz žurnālista jautājumu par to, kāpēc Latvijai būtu jāizstājas no Stambulas konvencijas, atbildēja pavisam lakoniski: “Tāpēc, ka man tā gribas.”
Ingmārs Līdaka par izstāšanos no Stambulas konvencijas. pic.twitter.com/0S26faCqRD
— Nepareizais Emuārs (@n_karklinz) November 3, 2025
Sociālajā tīklā “Threads” kāds lietotājs publicējis fragmentu no LTV raidījuma “Šodienas jautājums”, kur viesojās Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (AS).
Viņš visnotaļ amizantā veidā mēģināja aizstāvēt partijas biedra sacīto, pamatojoties uz to, ka žurnālista “kameriņa bijusi ļoti maziņa”.
Smiltēns raidījuma vadītājai teica: “Līdakas kungs, protams, pārdzīvo to izteikumu, jo tā bija maziņa kameriņa. Viņš domāja, ka viņu nefilmē. (..) Tā tiešām bija ļoti maza kameriņa, kas tika turēta, es redzēju pats. Līdakas kungs, protams, kamerā to nebūtu teicis. Viņš domāja, ka runā ar žurnālistiem, kas netiek filmēts.”
Smiltēns vairākas reizes demonstrēja ar roku žestiem, cik tad ļoti maziņa kamera bijusi.
Cilvēki “Threads” komentēja Smiltēna sacīto. Kāds pat nolēma piešķirt viņam balvu par muļķīgāko attaisnojumu, bet vēl kāds izteicās, ka Smiltēna izteikumi pārspēja Līdakas sacīto.
Joprojām daudzi noteikti atceras Līdakas izsaucienu Saeimas sēdē 2009. gadā – “Aizver muti!”– kas tolaik tika veltīts kolēģiem parlamenta zālē, kad Saeima izskatīja grozījumus Latvijas valsts karoga likumā.