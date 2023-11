Publicitātes foto

TV24 uzsāk publisku laika atskaiti līdz austrumu robežas žoga pilnīgai pabeigšanai! Ieteikt







11.novembrī, Lāčplēša dienā, TV24 uzsāk īpašu kampaņu ar mērķi pievērst pastiprinātu uzmanību robežas žoga izbūvei. Turpmāk katru dienu TV ekrānā ar laika atskaites palīdzību vēstīsim, cik dienu, stundu un minūšu atlicis līdz likumā paredzētajai žoga pabeigšanai uz Latvijas austrumu robežas. Būvniecības procesam līdzi sekos arī TV24 ētera personības.

“Jau gandrīz divus gadus notiek karš Ukrainā, bet mēs joprojām cīnāmies par to, lai Latvijai vispār būtu robeža ar mums nedraudzīgām valstīm. Nolēmām sākt šo svarīgo laika atskaiti, lai pievērstu uzmanību robežas izbūvei un no politiķiem pieprasītu atbildes mūsu raidījumos. Ņemot vērā situāciju – kara draudus, migrantu plūsmu, hibrīdkaru, provokācijas un vispārējo haosu uz austrumu robežas – mūs kā iedzīvotājus neapmierina situācija uz robežas. Ir ļoti svarīgi, lai žogs tiktu pēc iespējas ātrāk uzbūvēts, tādēļ sākam šo kampaņu un pieņemam, ka pašā sliktākajā gadījumā, vērtējot likumā rakstīto, žogam jābūt pabeigtam līdz 2025. gada 31. decembra pulksten 24:00. Mēs vēlamies, lai cilvēki Latvijā jūtas droši un zina, ka šī Eiropas galējā robeža tur patiešām ir!” kampaņas mērķi atklāj TV24 programmas direktors Rūdolfs Ēķis, piebilstot, ka pašreizējā situācijā vairs nav vērts skaitīt, cik ilgi jau robeža nav izbūvēta, bet gan to, cik laika ir palicis, kamēr tā būs gatava.

Žoga izbūvi uz Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju nosaka ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums, kas pieņemts Saeimā 2021. gada 12. novembrī. Likums pieņemts, lai paātrinātu šī žoga būvniecību, un par procesa uzraudzību atbild ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja, ko vada iekšlietu ministrs. Dokumentos minēts, ka žogam jābūt pilnībā pabeigtam 2025. gadā.

Laika atskaite būs redzama TV ekrānos pauzēs starp TV24 raidījumiem un regulāri atgādinās, cik dienas, stundas un minūtes ir atlikušas līdz pilnīgai žoga izbūvei. Atskaites pulkstenis tiks papildināts ar TV24 ēterā izskanējušiem sabiedrībā zināmu cilvēku viedokļiem par austrumu robežu un Latvijas drošību.

Žoga būvniecības procesam līdz tā pilnīgai pabeigšanai līdzi sekos arī TV24 ētera personības. “Pagājušā gadsimta 30. gados Somija izbūvēja militārās aizsardzības (fortifikācijas) līniju 132 kilometru garumā uz robežas ar Padomju savienību, baidoties no tās iebrukuma. Līnija iegājusi vēsturē kā Manerheima līnija pēc Somijas armijas virspavēlnieka feldmaršala Karla Gustava Emila Manerheima vārda. Ziemas kara laikā 1939.-1940. gadā Manerheima līnija aizkavēja Sarkanās armijas uzbrukumu divus mēnešus. Kāpēc pieminu šos faktus? Iespējams, daudzi teiks – kam mums žogs uz robežas ar Krieviju, modernās militārās tehnoloģijas to pārvarēs viens un divi… Pirmkārt, pamatīgi izbūvētu žogu ar militārās aizsardzības būvēm tik ātri nepārvarēs, otrkārt – kaut psiholoģiska nozīme, bet arī tā ir nozīmīgs signāls – jūs, kas mēģināt nākt ar militāru spēku, esat ienaidnieki, un mēs cīnīsimies par katru savas zemes centimetru. Lūk, tāpēc mēs kā sociāli atbildīgs medijs sekosim šī žoga izbūves gaitai,” savu redzējumu izklāsta TV24 ētera personība Anita Daukšte.

Arī raidījuma “Preses klubs” vadītājs Aivis Ceriņš neslēpj aso viedokli par robežas jautājumu. “Ja raugāmies pa perimetru, tad Latvijas robeža ir kā durvis 360 grādu leņķī. Zinot mūsu austrumu kaimiņus, kas ir aptrakuši savā diktatūras režīmā un varas iekārē, mums ir pilnīgi skaidrs, ka durvis ir jātur cieši slēgtas ar ļoti, ļoti striktiem nosacījumiem, ko mēs laižam iekšā un ko – ārā. Kopš sākās robežas izbūve, šis process ir vijies ar korupcijas ēnu. Skaidri un gaiši iezīmējas, ka ir bijušas personas un personu grupas, kas nav bijušas ieinteresētas, lai robeža tiktu izbūvēta. Tomēr robeža ir jāsargā, tām ir jābūt ciešākajām un drošākajām durvīm. Robeža ir pirmā barjera, kur tu ielaid mīļi gaidītu viesi vai arī pār slieksni neļauj pārkāpt kādam noziedzniekam vai nelietim, kas grib nodarīt pāri taviem tuvajiem un tev pašam. Tāpēc, manuprāt, ir vitāli svarīgi sakārtot robežu, un nav nekādu atkāpju vai atrunu. Ja kāds to mēģina darīt, tad viņš ir kategorijā – valsts nodevējs.”

Ceriņa teikto savā ironiskajā manierē papildina TV24 ētera personība Armands Puče: “Darbi prasa darītājus. Tas nozīmē – godprātīgus cilvēkus. Kur nu vēl gadījumā, ja tā ir sabiedrības nauda, kas tiek ieguldīta. Vai tā būtu valsts robeža, vai – zooloģiskā dārza jaunais logo. Laiks mainīt metodes – apgūšanas laikmetam jāliek punkts. Tagad kārta – atbildībai.”