Kučinskis vāks parakstus parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidei saistībā ar robežas izbūves darbu pārtraukšanu

Bijušais ministru prezidents un iekšlietu ministrs, Saeimas deputāts Māris Kučinskis (AS) TV24 raidījumā „Kārtības rullis” atklāja, ka jau šonedēļ cer Saeimā savākt nepieciešamos parakstus, lai rosinātu izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kas pārbaudītu savulaik pārtrauktos Latvijas austrumu robežas būvniecības darbus.

Kučinskis: Kāpēc viss tur apturējās? Es šobrīd staigāju Saeimā un diskutēju, ka vajadzētu izmeklēšanas komisiju. Tā tobrīd bija jaunā Kariņa valdība pēc vēlēšanām, Sandis (Ģirģens) bija iekšlietu ministrs, tai brīdī visa robeža tika “nostopēta”. No vienas puses, tas it kā bija labi, – varēja celt katastrofu centrus, bet, no otras, – tā bija nauda, kas tika noņemta no robežas.”

Bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens raidījumā vērsa uzmanību, ka “Austrumu robežas būvniecības darbus apturēja nevis Iekšlietu ministrija, bet būvvaldes sakarā ar darbu neatbilstību tehniskiem projektiem.” Tomēr Kučinskis, pamatojot savu nodomu, turpināja: “Bet nepiedodami ir tas, ka toreiz izlēja bērnu ar visu ūdeni ārā, tāpēc mēs tagad ar skaudību skatāmies uz Lietuvu un Poliju. Tāpēc es savākšu parakstus komisijas izveidošanai.”

Kučinskis gan atturas nosaukt iespējamos vainīgos, bet uzsver, ka ir jāpārbauda, ko tajā brīdī darīja tie, kas pieņēma lēmumus, un ko darīja valdība, lai tādas kļūdas Latvija vairs nepieļautu.