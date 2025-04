Foto. pexels.com/Polina Tankilevitch

Spiegi un teroristi. Ugunsbīstamās paciņas uz Rietumeiropu sūtījušais Lietuvas pilsonis jau agrāk varētu būt bijis saistīts ar Krievijas specdienestiem







Lietuvas pilsonim, kurš pagājušajā gadā pēc Krievijas militārā izlūkdienesta rīkojuma no Viļņas uz Vāciju, Lielbritāniju un Poliju nosūtīja ugunsbīstamas pakas, jau daudz agrāk varētu būt bijušas saiknes ar Krievijas specdienestiem, ziņo Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas LRT pētnieciskās žurnālistikas komanda.

Kā liecina LRT rīcībā esošā informācija, Aleksandrs Šuranovs ugunsbīstamās ierīces no Viļņas nosūtīja ar loģistikas kompānijas DHL starpniecību, izmantojot Igora Prudņikova vārdu. Tika nosūtītas četras pakas, un trīs no tām aizdegās pirms iekraušanas kravas lidmašīnā.

Novērošanas kameru ierakstos redzams, kā viņš nosūta pakas, un tagad Lietuvas pilsonis atrodas apcietinājumā.

Operācija tika atzīta par Krievijas specdienestu plānotu hibrīduzbrukumu Rietumiem.

Starptautiskā pētnieciskās žurnālistikas izmeklēšanā tika noskaidrots, ka Šuranovam jau daudz agrāk bijuši sakari ar Krieviju. Pētījumā atklāts, ka 2015.gadā Lietuvas pilsonis kopā ar līdzdalībniekiem no Krievijas un Latvijas Polijā nodibināja uzņēmumu “Recyclix” un tiek turēts aizdomās, ka piramīdas shēmā ir izkrāpis no cilvēkiem 40 miljonus eiro.

Polijā Šuranovs tiek turēts aizdomās par krāpšanu, un viņam draud desmit gadu cietumsods. Kā noskaidroja Polijas portāls “Frontstory.pl”, Šuranovs 2016.gadā viņš vairākus mēnešus pavadīja Dānijas cietumā par krāpšanu un dokumentu viltošanu.

Polijā viņu atbrīvoja pret drošības naudu, un viņam netika aizliegts izbraukt no valsts. Viņš atgriezās Lietuvā, un drīz pēc tam noskaidrojās, ka viņš pēc Krievijas armijas izlūkdienesta (GRU) pavēles nosūtījis ugunsbīstamās pakas.

Sūtījumi tika piegādāti trīs dienās 2024.gada jūlijā un aizdegās, pirms tie tika iekrauti DHL lidmašīnā Leipcigā, transporta uzņēmumā netālu no Varšavas un Birmingemā.

Tiek uzskatīts, ka šī operācija bija izmēģinājums, pirms īstenot plānu par ugunsbīstamu paku ievietošanu kravas lidmašīnās uz ASV un Kanādu.

Kā noskaidrots žurnālistu pētījumā, Šuranovs kādu laiku bija “Recyclix”, kas it kā nodarbojās ar plastmasas atkritumu iepirkšanu un plastmasas granulu ražošanu, vadītājs, taču uzņēmuma paziņojumos kā nozīmīgākās personas minēti Dimitrijs Paladis, Marks Kovaļs un Aleksandrs Sivaks. Viņu fotogrāfijas tika publicētas uzņēmuma “Facebook” lapā. Taču tikai viens no viņiem – Latvijas pilsonis Sivaks – darbojies ar savu īsto vārdu un uzvārdu. Žurnālisti atklāja, ka Kovaļs patiesībā ir Krievijas pilsonis Sergejs Berezins, bet Paladis, kā noskaidrojusi starptautiska pētniecisko žurnālistu grupa, ir cits Krievijas pilsonis, kāds uzņēmējs no Sanktpēterburgas.

“Recyclix” darbojās globāli, un tā vietne bija pieejama vairākās valodās. “Recyclix” dižojās ar investoriem no Itālijas, Francijas un Austrijas. Tās birojs Polijā atradās Lomžā, filiāles bija arī Latvijā, Vācijā, Itālijā, Marokā un Brazīlijā. Uzņēmums iekaroja jaunus tirgus, izmantojot “Facebook”, piemēram Indijā, Latīņamerikā un Āzijā.

2016.gadā Itālijas un citu valstu tiesībsargājošās institūcijas sāka interesēties par uzņēmuma darbību un “Recyclix” pārtrauca maksājumu pieņemšanu uzņēmuma kontā, pieprasot veikt maksājumus uz “Bepay Limited” kontu Lielbritānijā, kuru pārvaldīja kāds 26 gadus vecs Latvijas pilsonis. Pēc tam vēl vairākas reizes tika mainīti maksājumu konti, līdz 2017.gada sākumā uzņēmums paziņoja, ka Brožekā, Polijā, ir nodedzis plastmasas poligons, kurā glabāti izejmateriāli 100 000 eiro vērtībā. Polijas laikraksts “Dziennik Gazeta Prawna” noskaidroja, ka poligons nemaz nebija saistīts ar “Recyclix” un tika izmantots par ieganstu uzņēmuma likvidēšanai un saistību nepildīšanai.

Pēc tam “Recyclix” iesaistītās personas izveidoja jaunu krāpšanas shēmu “JuicyFields”, piesaistot ieguldījumus it kā kaņepju ražotnēs. Pērn aprīlī varasiestādes plašā operācijā izjauca vērienīgo krāpšanas shēmu, kurā, solot lielu peļņu no medicīnā izmantojamās marihuānas audzēšanas, apkrāpti vairāk nekā 180 000 investoru. “Eiropols” paziņoja, ka saskaņā ar tiesu aplēsēm kopējie zaudējumi, kas radušies viltus investīciju rezultātā reklamētajā kaņepju audzēšanas pūļa finansējuma platformā, sasniedz 645 miljonus eiro.

Arī šajā shēmā piedalījās Berezins, kurš “Recyclix” shēmā darbojās ar Kovaļa vārdu, par informācijas tehnoloģijām atbildīgs bija Krievijas pilsonis Vitālijs Markevičs, kurš “Recyclix” darbojās kā Janušs Majevskis un “JuicyFields” kā Vasilijs Kandinskis un tagad slēpjas Krievijā, kur ir izveidojis dronu rūpnīcu Sanktpēterburgā, Sivaka, kurš dibinājis arī uzņēmumu “Eco Revolution Polska”, meita Izabella Bazeka bija atbildīga par mārketingu uzņēmumā “Recyclix” kā Izabela Vancāne un uzņēmumā “JuicyFields” kā Ērika Misela.

Daudzas “JuicyFields” darbības aizkulises izmeklētājiem atklājis Krievijas pilsonis Igors Kekšins, kurš ir algotņu grupējuma “Vagner” dalībnieks. Viņš bija atbildīgs par drošību uzņēmumā “JuicyFields”. Kekšins ir galvenais liecinieks Spānijas un Vācijas izmeklēšanā.