"Šis cilvēks pēkšņi kļūst par jūsu labāko draugu." Eksperts skaidro, kā notiek manipulācija un cilvēka prāta apstrāde







Izmantojot cilvēku emocionālo nestabilitāti pandēmijas ietekmē, kā arī to, ka cilvēki arī daudz vairāk laika pavada pie datora, šobrīd ir lielāka iespēja iekrist teroristisko grupējumu vervētāju nagos. Par to, kā no tā izvairīties, TV24 raidījumā “Preses klubs” skaidro Riseba bakalaura programmas “Biznesa psiholoģija” direktors, kiberpsiholoģijas eksperts Valērijs Dombrovskis.

“Kā notiek cilvēku apstrāde? Pēkšņi jūsu uztveres laukā parādās cilvēks, kurš kļūst jums par labāko draugu,” stāsta eksperts

Šis cilvēks jūs dzird, uzklausa un mēģina par jums rūpēties. Viņš kādu laiku mēģina ienākt jūsu personīgajā telpā, līdz kļūst par jūsu tuvāko cilvēku.

“Tā ir tāda noziedzīga manipulācija, ka pa soļiem tevi apstrādā, un pēc tam, jau ienākot iekšā, tu jau tam cilvēkam nevari neko atteikt, un tas cilvēks tevi pakāpeniski aicina piebiedroties citiem cilvēkiem, un tad jau sāk pastiprināti uzspiest kaut kādas darbības,” viņš turpina.

Dombrovskis aicina katru aizdomāties – ja jūsu dzīvē ienāk ļoti labs cilvēks, kurš visu laiku mēģina par jums rūpēties, tad vienmēr trīsreiz jāpadomā, vai tiešām šim cilvēkam vajadzētu uzticēties.

Viņš norāda, ka tas ir pavisam vienkāršs manipulatīvs process, ka cilvēks, šādā veidā palīdzot otram, viņu apstrādā un ievelk grupējumā, un pēc tam jau ir ļoti grūti atteikt.

Varētu domāt, ka šī problēma vairāk attiecas uz jauniešiem, kas vēl tikai veidojas kā personības, mēģinot sevi atrast, bet tā gan gluži nav, jo tādā veidā apstrādāt var jebkuru.

“Es vienmēr studentiem saku, ka jebkurš varētu iekrist – ar kritisko domāšanu attīstītu vai neattīstītu,” uzsver eksperts.