Ukraina brīdina: Krievija plāno dezinformēt par notiekošo frontē ar “veciem video un fotoattēliem”

Krievija plāno pastiprināti izplatīt nepatiesu informāciju gan par Ukrainas, gan par savu bruņoto spēku kaujas darbību frontē, brīdina Ukrainas Bruņoto spēku Stratēģiskās komunikācijas pārvalde.

“Lai demoralizētu ukraiņus un maldinātu sabiedrību (arī savus iedzīvotājus), Krievijas propagandisti izplatīs nepatiesu informāciju par [Ukrainas] pretuzbrukumu, tā virzieniem un Ukrainas armijas zaudējumiem. Pat ja pretuzbrukuma nav,” teikts pārvaldes kanālā platformā “Telegram”.

“Šim nolūkam sagatavoti veci video un fotoattēli, kas rāda iznīcinātu tehniku, nogalinātos un sagūstītos. Kā arī citi viltoti materiāli,” norāda Ukrainas Bruņoto spēku Stratēģiskās komunikācijas pārvalde.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 210 350 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 410 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 3848 tankus, 7523 bruņutransportierus, 3567 lielgabalus, 584 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 349 zenītartilērijas iekārtas, 313 lidmašīnas, 298 helikopterus, 3189 bezpilota lidaparātus, 1136 spārnotās raķetes, 6312 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 484 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

