Ukraina nacionalizē krievu oligarha Deripaskas veiksmīgi slēptu mantu – 2 miljardi kara laikā "kabatu nespiedīs"







Ukraina nesen pielikusi punktu vienai no krievu oligarha Oļega Deripaskas shēmām, nacionalizējot viņa aktīvus par vairāk nekā 2 miljardiem grivnu, par to plašāk raksta Unian.

Tas nav nekāds sīkums – Augstākā pretkorupcijas tiesa, pamatojoties uz Drošības dienesta (SBU) materiāliem un Tieslietu ministrijas prasību, nolēma, ka šī Putina drauga manta tagad pieder valstij. Un runa nav par kaut kādiem sīkumiem, bet gan par pamatīgu kapitālu – vairāk nekā 550 000 tonnu boksītu un alumīnija oksīda.

Šī manta gadiem ilgi stāvēja noliktavās Mikolajivas alumīnija rūpnīcā, kas agrāk piederēja Deripaskam. Ražota vēl pirms pilna mēroga kara, tā mierīgi gaidīja savu brīdi, līdz ukraiņi saprata – šī nav vienkārša izejviela.

No tās Krievijā kausēja alumīniju, bet tālāk tapa detaļas raķetēm, droniem un radaru sistēmām, ar kurām Putina armija apšauda Ukrainu. Tāpēc 2023. gadā likumsargi teica “stop” un nobloķēja jebkādu šo materiālu izvešanu, nu tagad tas viss oficiāli pārgājis Ukrainas rokās. Deripaska ir viens no Putina tuvākajiem sabiedrotajiem un kara “sponsoriem”.

SBU noskaidroja, ka šos boksītus un alumīnija oksīdu Deripaska kontrolēja caur kādu Eiropas Savienībā reģistrētu firmu, kas it kā pasūtīja produkciju no Mikolajivas, lai vēlāk to aizsūtītu uz Krieviju.

Shēma tika atmaskota, un oligarham jau uzrādītas aizdomas par agresijas finansēšanu. Izmeklēšana pabeigta, un 2025. gada janvārī apsūdzība nonākusi tiesā.

Ukrainā Mikolajivas rūpnīca, kas tagad zaudēta, savulaik bija viens no Deripaskas impērijas stūrakmeņiem – tur ražoja aptuveni 1,5 miljonus tonnu alumīnija oksīda gadā, kā raksta Kyiv Post. Pēc kara sākuma viņš zaudēja kontroli pār rūpnīcu, bet izejvielas palika uz vietas.

Rietumos viņš jau gadiem ir sankciju sarakstos – ASV viņu ielika tajos jau 2018. gadā par saistību ar Kremļa mahinācijām. Tagad Ukraina ar šo soli ne tikai atņem viņam mantu, bet arī sūta skaidru ziņu: “Krievu ieroči te vairs netaps.”