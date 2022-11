VIDEO. Ukrainā pabijušais latviešu mikroķirurgs: “Salīdzinot ar Ukrainu, Latvijā ir paradīze” Ieteikt







Kā jūs izjūtat patriotisma pieaugumu Latvijā? Vai vispār jūs to izjūtat? Kādu jūs saredzat Latvijas sabiedrību šobrīd?

Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” vadītājs uzdeva Olafam Libermanim – latviešu mikroķirurgam, kurš atgriezies no Ukrainas, kur sniedzis savu atbalstu cietušajiem.

Viņš atzīst, ka beidzamā laikā maz zina par Latvijas sabiedrību, jo prom Ukrainā bijis 8 mēnešus: “Šeit ir pavisam cita realitāte nekā tur. Salīdzinot ar Ukrainu, šeit ir paradīze.

Protams, ar nelielu tendenci celties dīzeļdegvielas un apkures cenām. Paradīzē vairāk jāmaksā par apkuri, bet tas arī viss. Mums ir paradīze, un to vajag novērtēt.”

Mēs nenovērtējam to, kas mums šobrīd ir?

Libermanis atbild: “Kaut vai bezmaksas ārstēšana. Kad sāc ar ukraiņiem runāt, cik maksā endoprotezēšana – mēs to nevaram atļauties. Mēs nevaram atļauties to, to un to. Es saku viņiem, ka mums [Latvijā] viss ir bez maksas vai par simbolisku maksu, bet mēs īdam, žēlojamies un rakstām ministrijām un sūdzamies. Viņi nesaprot. Mums tiešām klājas ļoti labi. Mums ir sakopta vide, tīra pilsēta.”