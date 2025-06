Ziņa papildināta plkst. 19:23

Ukraina svētdien dziļi Krievijas teritorijā, arī Sibīrijā, ar droniem veikusi triecienus vismaz četriem militārajiem lidlaukiem, kuros bāzējas bumbvedēji, ukraiņu un starptautiskajiem medijiem apliecināja avoti Ukrainas Drošības dienestā (SBU).

Triecieni veikti lidlaukiem “Oļeņja” Murmanskas apgabalā, “Belaja” Irkutskas apgabalā, “Ivanova” Ivanovas apgabalā un “Djagiļeva” Rjazaņas apgabalā, teikuši avoti SBU.

Krievijas Aizsardzības ministrija vairākas stundas pēc sākotnējo ziņu parādīšanās Ukrainas un Rietumu medijos, kā arī Krievijas kanālos platformā “Telegram”, apliecināja, ka Ukrainas dronu trieciens veikts pieciem lidlaukiem.

Līdzās četriem jau minētajiem apgabaliem noticis trieciens arī Amūras apgabalā – Krievijas Tālajos Austrumos.

Triecienā izmantoti FPV droni, norāda Krievijas ministrija.

Uzbrukums veikts no Krievijas teritorijas – droni raidīti no kravas automašīnām, norāda avoti SBU.

Operācija veikta pret lidmašīnām, kas katru nakti bombardē Ukrainas pilsētas.

Trāpīts 41 lidmašīnai, arī A-50, Tu-95 un Tu-22 M3.

“Ir videoieraksts, kurā redzams degošs lidlauks “Belaja”, un ir dzirdama SBU vadītāja ģenerālleitnanta Vasiļa Maļuka balss, kas komentē “blīkšķus”,” sacīja viens avots.

“Pretinieka aviācijai provizoriski nodarīti zaudējumi vairāk nekā divu miljardu dolāru apjomā. Mēs gaidām sīkāku informāciju. Un mēs ceram, ka cietušo lidmašīnu skaits pieaugs,” mediji citē SBU avota teikto.

To, ka veikts trieciens Krievijas lidlaukiem apstiprināja arī vietējās amatpersonas un mediji.

Irkutskas apgabala gubernators Igors Kobzems apstiprināja, ka noticis dronu trieciens, un norādīja, ka tas ir pirmais uzbrukums Sibīrijas teritorijā kopš Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara sākuma.

Viņš arī apstiprināja, ka droni raidīti no kravas automašīnām.

Dienas gaitā parādījās pretrunīga informācija par to, vai ASV administrācija bijusi informēta par gaidāmo Krievijas stratēģiskās aviācijas lidmašīnu iznīcināšanas operāciju.

Amerikāņu tīmekļa medijs “Axios”, atsaucoties uz vārdā neminētu ukraiņu amatpersonu, sākotnēji ziņoja, ka Trampa administrācija par to tikusi informēta.

Ziņas atjaunotajā versijā sākotnējais apgalvojums koriģēts un norādīts, ka Vašingtona nav tikusi informēta, norāda ukraiņu tīmekļa izdevums “RBK-Ukraina”.

Arī amerikāņu telekanāls CBS, atsaucoties uz sarunbiedriem Baltajā namā, noliedza informāciju, ka Baltais nams būtu informēts par operācijas gatavošanu.

Operāciju personīgi koordinējis SBU vadītājs Maļuks, vēsta ukraiņu mediji.

“Telegram” kanāls “Fighterbomber”, kas saistīts ar Krievijas gaisa spēkiem, vēsta, ka droni palaisti no minimāla attāluma, tāpēc Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas – “Pancir” un S-300 – nav spējušas reaģēt.

Svētdienas uzbrukums ir “Krievijas tālās darbības aviācijas melnā diena”, norāda kanāla autors.

Droni trāpīja 41 Krievijas lidmašīnai, specoperāciju gatavoja vairāk nekā pusotru gadu

Specoperāciju “Tīkls”, kuras rezultātā Ukrainas Drošības dienests (SBU) trāpījis 41 Krievijas Federācijas stratēģiskās aviācijas lidmašīnai, gatavoja vairāk nekā pusotru gadu, vēsta ārvalstu mediji.

Operācijas norisi personīgi kontrolēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, bet ideju īstenoja SBU vadītājs un komanda.

Pēc avotu teiktā, šī operācija bija ārkārtīgi sarežģīta no loģistikas viedokļa. Sākotnēji SBU nogādāja Krievijā FPV dronus, bet pēc tam – mobilās koka kastes . Vēlāk Krievijas teritorijā droni tika paslēpti zem kastu jumtiem, kas tika uzstādīti uz kravas automašīnām. Kad pienāca īstais brīdis, jumti tika attālināti atvērti, un droni pacēlās, lai trāpītu Krievijas bumbvedējiem.

SBU pārstāvji uzsvēra, ka visi cilvēki, kas piedalījās šajā vēsturiskajā specoperācijā, jau sen ir atgriezušies Ukrainā. Tādēļ, ja Putina režīms publiski paziņos par kāda aizturēšanu, tas būs tikai iestudējums iekšējai auditorijai.

