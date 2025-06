Foto. pexels.com/cottonbro studio

Lielbritānijas iedzīvotāji, kuri 2025. gadā plāno ceļot uz Eiropu, saskarsies ar jauniem izaicinājumiem, jo katru reizi, šķērsojot Eiropas Savienības (ES) robežu, būs jāveic pirkstu nospiedumu un fotogrāfiju reģistrācija, vēsta The Sun.

Jaunā Iebraukšanas/Izbraukšanas sistēma (Entry/Exit System, EES), kas tiks ieviesta 2025. gada 17. novembrī, ieviesīs manuālas identitātes pārbaudes, kas ietekmēs tūkstošiem ceļotāju. Šī sistēma aizstās pašreizējo pasu zīmogošanu, kas tika ieviesta pēc Brexit, kad Lielbritānija kļuva par “trešo valsti” attiecībā uz ES.

Tomēr ir cerīgas ziņas – Apvienotās Karalistes valdība ir panākusi vienošanos, kas ļaus britu ceļotājiem izmantot ātrākas e-vārtu (elektronisko vārtu) sistēmas, lai izvairītos no garām rindām pie robežkontroles.

Iebraukšanas/Izbraukšanas sistēma (EES) ir automatizēta IT sistēma, kas reģistrēs ceļotājus no valstīm ārpus ES, tostarp Lielbritānijas, katru reizi, kad viņi ienāk vai iziet no Šengenas zonas.

Sistēma ietver biometrisko datu – pirkstu nospiedumu un sejas fotogrāfiju – reģistrāciju, kā arī personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, pilsonību, dzimumu un ceļošanas dokumenta informāciju. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, ir atbrīvoti no šīm prasībām.

Pirmo reizi ceļojot uz Šengenas zonu pēc sistēmas ieviešanas novembrī, britu ceļotājiem būs jāreģistrē savi biometriskie dati, kas tiks saglabāti digitālā ierakstā uz trim gadiem. Nākamajos ceļojumos šajā periodā būs jāuzrāda tikai pirkstu nospiedumi vai fotogrāfija, kas ievērojami samazinās apstrādes laiku.

Tomēr pirmā reģistrācija var aizņemt papildu laiku, īpaši pie noslogotām robežām, piemēram, Doveras ostā vai Eirotunelī. Daži eksperti brīdina, ka sistēma var izraisīt pat 15 stundu ilgas rindas Doverā, ja netiks veikti atbilstoši pasākumi.

Lai gan e-vārtu vienošanās ir solis uz priekšu, bažas par potenciālu haosu pie robežām saglabājas. Doveras osta, Eirotunelis un St Pancras stacija ir īpaši neaizsargātas vietas, kur Francijas robežsargi veic pārbaudes pirms ceļojuma uz kontinentu.

EES ieviešana jau vairākkārt ir atlikta – sākotnēji plānota 2022. gadā, pēc tam pārcelta uz 2023. gadu un vēlāk uz 2024. gadu. Pašreizējais termiņš – 2025. gada 17. novembris – tiek uzskatīts par galīgo, un Eiropas Komisija ir apstiprinājusi, ka papildu pagarinājumi netiks pieļauti. Tomēr daži avoti norāda, ka ES plāno “ultra-vieglu” ieviešanu, pakāpeniski ieviešot sistēmu, lai mazinātu traucējumus.