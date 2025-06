Viļņā notikušais ikgadējais aukstās zupas festivāls ir kļuvis par skaļu notikumu, kura atbalsis sasniedz arī Latviju, raisot interesi par līdzīga pasākuma rīkošanu Rīgā.

Lai noskaidrotu, kuri pārtikas produkti būtu piemēroti šādam ikgadējam pasākumam, kas piesaistītu gan Latvijas iedzīvotājus, gan tūristus, tika veikta aptauja iedzīvotāju vidū vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Visbiežāk respondenti ieteica Jāņu sieru (38%), kam seko rudzu maize (24%), alus (24%), maizes zupa (23%) un pelēkie zirņi (21%). Tāpat populāri ieteikumi ietver sieriņu “Kārums” (19%), kartupeļus ar siļķi un biezpienu (19%), rabarberu plātsmaizi (18%), šprotes (15%) un nēģus (15%). Citu ieteikto produktu vidū ir aukstā zupa (14%), ķiploku grauzdiņi (14%), šašliks (13%), skābeņu zupa (13%), torte “Cielaviņa” (13%) un rasols (11%).

Tāpat iedzīvotāji ieteica tādus tradicionālos ēdienus kā sklandrausis (10%), asinsdesa (10%), debesmanna (10%), biezpienmaize (9%), bērzu sula (8%), karbonāde (7%), sēnes (6%) un kotletes (5%). 1% respondentu minēja citus produktus, bet 10% aptaujāto nepauda konkrētu viedokli.

Šie ieteikumi atspoguļo Latvijas kulināro tradīciju daudzveidību, apvienojot gan senus ēdienus, piemēram, pelēkos zirņus un sklandrausi, gan mūsdienu iecienītus produktus, piemēram, sieriņu “Kārums” un torti “Cielaviņa”. Šāds pasākums Rīgā varētu izcelt Latvijas nacionālās virtuves bagātību, piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu viesus.

Today is Šaltibarščiai (Pink soup) fest in Vilnius. If you haven't tried, you don't know what you are missing. pic.twitter.com/r0Rpe00jbA

— Max Karpis (@maxkarpis) May 31, 2025