Foto: Itar/Tass/Scanpix/LETA

Ukrainas amatpersona: Pie iespējas Ukrainas armija sagraus Krimas tiltu







Ja būs iespējams, Ukrainas armija noteikti dos triecienu Krimas tiltam, ko Krievija izmanto papildspēku ievešanai Ukrainā, paziņojis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņilovs.

Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai Ukrainas bruņotie spēki varētu trāpīt Krimas tiltam, Daņilovs intervijā radio atbildēja: “Ja mums būtu iespēja to izdarīt, mēs to jau būtu izdarījuši. Ja būs iespēja to izdarīt, mēs to noteikti darīsim.”

Krimas tilts stiepjas pāri Kerčas šaurumam, kas savieno Azovas jūru ar Melno jūru un atdala Krimas Kerčas pussalu no Krievijas Tamaņas pussalas.

Krievija izmanto šo tiltu sava karaspēka un tehnikas pārvietošanai uz Krimu un pēc tam tālāk uz Ukrainas dienvidiem.

Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka Krievija Rostovas apgabalā un okupētajā Krimā veido papildu vienības.