VIDEO. Ukrainas armija paziņojusi par Blagodatnijas ciema atbrīvošanu un saņēmusi gūstā arī krievu karavīrus

Ukrainas militārpersonas svētdien paziņojušas par Blagodatnijas ciemata atbrīvošanu Doneckas apgabalā.

Tā ir pirmā apdzīvotā vieta, par kuras atbrīvošanu paziņots ilgi gaidītā un nesen sāktā Ukrainas pretuzbrukuma laikā.

Karavīri publiskoja video, kurā redzama Ukrainas karoga pacelšana pie pussagrautas ēkas. Viņi ziņoja, ka saņēmuši gūstā arī Krievijas karavīrus.

The Ukrainian flag is back!

The Ukrainian Army has liberated the village of Blahodatne.

Krievijas armija šīs ziņas vēl nav komentējusi, bet Kremlim pietuvinātie krievu blogeri ziņoja, ka Krievijas karavīri pametuši Blagodatnijas ciematu, baidoties no aplenkuma. Blogeri ziņoja, ka Ukrainas spēki ieņēmuši arī Neskučnes ciematu Doneckas apgabalā un Lobkoves ciematu Zaporižjas apgabalā.

Ukrainas armija jau vairākas dienas veic uzbrukumus Doneckas un Zaporižjas apgabalos, lai atbrīvotu okupētas teritorijas.

ASV Kara studiju institūts (ISW) ziņoja, ka Ukraina gūst nelielus panākumus savā pretuzbrukumā.

Krievijas karaspēks ir atvilcis kaujas vienības no Hersonas apgabala, lai pastiprinātu savus spēkus citās frontes daļās, piemēram, Zaporižjas apgabalā un Bahmutā, šodien pavēstīja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

Viņa sacīja, ka Kahovkas HES acīmredzot tika uzspridzināts ar mērķi novērst Ukrainas armijas ofensīvu Hersonas apgabalā.

The Russians are on the run pic.twitter.com/1XLsO6YIV0

The Ukrainian Army has taken Storozheve.

BREAKING:

The Ukrainian Army has taken Makarivka.

Incoming reports stating that the Ukrainians have thrown in massive reinforcements in that area.

Things are moving really fast in Zaporizhzhia right now. pic.twitter.com/U6ZDJkvuub

