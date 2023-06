Foto: AFP/SCANPIX Ukrainas militārpersonas palīdz vietējiem iedzīvotājiem evakuācijas laikā no applūdušās teritorijas Hersonā 2023. gada 7. jūnijā pēc Kahovkas hidroelektrostacijas dambja nodarītajiem bojājumiem.

Ukrainas premjerministrs: Kahovkas HES iznīcināšana ir viena no lielākajām vides katastrofām Eiropā pēdējās desmitgadēs







Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs trešdien nodēvējis Kahovkas HES iznīcināšanu par vienu no lielākajām vides katastrofām Eiropā pēdējās desmitgadēs.

Krievija otrdien uzspridzināja Kahovkas HES aizsprostu Hersonas apgabalā, izraisot ļoti plašas teritorijas applūšanu.

Attālināti uzstājoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) sanāksmē Parīzē, Šmihaļs sacīja, ka pēc HES iznīcināšanas desmitiem pilsētu un ciematu būs grūti nodrošināt dzeramā ūdens piegādi.

Viņš piebilda, ka HES iznīcināšana ietekmēs arī apūdeņošanas sistēmas Ukrainas dienvidos, “izraisot sausumu un ražas zudumu”, kas negatīvi ietekmēs pārtikas nodrošinājumu visā pasaulē.

HES uzspridzināšana nozīmē, ka “vismaz 150 tonnas mašīneļļas ir noplūdušas [Dņepra]) upē, un pastāv risks, ka var noplūst vēl 300 tonnas, sacīja Šmihaļs, piebilstot, ka “tas apdraud unikālo floru un faunu”.

Viņš šo Krievijas rīcību nodēvēja par “noziegumu pret cilvēci un ekocīdu”.

“Tāpēc Krievijai ir jāsaņem spēcīga un vienota atbilde, nevis tikai vārdi,” uzsvēra Ukrainas premjers.

Kijeva uzskata, ka HES iznīcināšana, ko Krievija sagrāba kara sākumā, bija Maskavas mēģinājums kavēt ilgi gaidīto Ukrainas ofensīvu.

The Ukrainian military managed to pass a bottle of water to a woman and her children using a drone. https://t.co/vx0vnpcksh pic.twitter.com/dayJqQZpAt — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023

President Zelenskyy: “The evacuation on the left bank has been completely failed by the occupiers. We will appeal to international organizations”. https://t.co/vx0vnpcksh pic.twitter.com/tMwCxWy8gA — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023

Kherson. Hundreds of residential buildings flooded. pic.twitter.com/NB2jeCdN0X — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023

Marynske, Dnipropetrovsk region. A mass mortality of fish has begun. pic.twitter.com/HyruNRpb00 — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023

Ukrainians modifying UN vehicles after yesterday’s Russian attack on the Kakhovka dam. pic.twitter.com/Ve3M98EYv2 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 7, 2023

Ukrainian civilians save a dog from drowning after Russia destroyed the Kakhovka dam. The dog seemed very relieved to be in the arms of its rescuer. pic.twitter.com/piQIGOXEo8 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 7, 2023