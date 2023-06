Okupanti pametuši likteņa varā iedzīvotājus Dņepras kreisā krasta teritorijās, kas applūdušas pēc tam, kad Krievijas karaspēks uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostaciju (HES), trešdien ziņo Krievijas opozīcijas medijs “Astra”.

Krievijas okupēto Hersonas apgabala Olešku un Hola Pristaņas pilsētu iedzīvotāji medijam pastāstījuši, ka evakuācija šajās pilsētas netiek organizēta un daudzu applūdušo māju iedzīvotāji patvērušies uz jumtiem, kur pavadījuši nakti.

Oleškos un Hola Pristaņā ar laivām ierodas brīvprātīgie no Dņepras labā krasta un aizved cilvēkus uz Ukrainas kontrolēto teritoriju.

Internetā izveidota īpaša tērzētava, kur kreisā krasta iedzīvotāji var lūgt palīdzību brīvprātīgajiem no labā krasta.

Jau ziņots, ka Krievijas karaspēks otrdien Hersonas apgabalā saspridzināja Kahovkas HES aizsprostu, paziņoja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins. Viņš aicināja apdraudēto teritoriju iedzīvotājus evakuēties.

Apdraudētajā teritorijā Ukrainas kontrolētajā Dņepras labajā krastā ir apmēram 16 000 iedzīvotāju, vēlāk pavēstīja Prokudins.

Kahovkas HES atradās Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta saspridzināšanas applūst teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 212 030 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 880 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 3873 tankus, 7560 bruņutransportierus, 3640 lielgabalus, 594 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 352 zenītartilērijas iekārtas, 314 lidmašīnas, 299 helikopterus, 3219 bezpilota lidaparātus, 1171 spārnoto raķeti, 6349 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 492 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

People on the left bank of the Dnipro River ask for help. The Ukrainian military saw them from the air, but are unable to help, as the occupiers control this territory.

The occupation authorities do not evacuate people, ignore calls and do not allow volunteers into the flooded… pic.twitter.com/sj4GdSUlLP

