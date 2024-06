Ukrainas Jūras spēki publicējuši satelītattēlus, kas apstiprina, ka naktī uz piektdienu Ukrainas Jūras spēku un Ukrainas Drošības dienesta kopīgā operācijā iznīcināta trieciendronu “Shahed” noliktava Krievijas Krasnodaras novadā un ar to saistītā infrastruktūra.

Triecienā izmantoti droni, kas iznīcinājuši “Shahed” glabātavas un šo dronu vadības punktus, kā arī ēkas, kurās Krievijas karavīri tika apmācīti rīkoties ar šiem droniem, teikts Ukrainas Jūras spēku paziņojumā.

Uzbrukuma laikā bāzē atradās arī instruktori, kas apmācīja bezpilota lidaparātu palaišanas atbalsta personālu un dronu operatorus. Viņi tika iznīcināti, sacīts paziņojumā.

Ukrainas Drošības dienests norādīja, ka trieciens bijis vērsts pret 167.mācību centra poligonu Krasnodaras novada Jeiskā, no kurienes pret mērķiem Ukrainā tiek palaisti droni “Shahed”.

Ukraine's Naval Forces published satellite images which confirm the destruction of the Shahed-136/Geran-2 storage and preparation sites in Krasnodar Krai on June 21. The Ukrainian forces also report destroying training facilities, drone units command and control posts. pic.twitter.com/LL5vY39hUV

— Hromadske Int. (@Hromadske) June 23, 2024