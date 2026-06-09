Ukraiņi gandrīz masveidā spiesti pamest Poliju – iemesls tam ir gaužām nepatīkams; kas tagad ieņems ukraiņu vietu? 0
Ukraiņi arvien biežāk un biežāk izvēlas pamest Poliju, bet viņu darbavietas aizņem migranti no Āzijas un Latīņamerikas. Kā raksta Polijas portāls WNP, šī tendence kļūst arvien izteiktāka, radot bažas par iespējamo ietekmi uz Polijas ekonomiku, kurā ukraiņu darbaspēkam pēdējos gados bijusi būtiska loma.
Polijas darba tirgus pašlaik piedzīvo straujas pārmaiņas. Ukraiņi, kuri gadiem ilgi bija lielākā ārvalstu strādnieku grupa valstī, arvien biežāk izvēlas pārcelties uz Rietumeiropas valstīm, meklējot augstākas algas un stabilākus dzīves apstākļus.
Saskaņā ar publikācijā minētajiem datiem Polijā pašlaik strādā vairāk nekā 1,17 miljoni ārvalstu pilsoņu. Ukraiņi joprojām ir lielākā grupa – pēc Polijas Sociālās apdrošināšanas iestādes (ZUS) datiem valstī strādā aptuveni 779 000 Ukrainas pilsoņu. Tomēr viņu īpatsvars darba tirgū pakāpeniski samazinās, par to arī vēstī portālā Dialog.ua.
Pieaug naidīgums pret ukraiņiem
Saskaņā ar Polijas policijas statistiku un socioloģisko pētījumu centru datiem, naidīguma līmenis un naida noziegumu skaits pret ukraiņiem pēdējos gados ir sasniedzis augstāko līmeni kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Tiek ziņots par mantas bojāšanas gadījumiem, piemēram, automašīnu ar Ukrainas numura zīmēm bojāšanu un pret Ukrainu vērstu grafiti parādīšanos. Fiksēti arī verbāli uzbrukumi sabiedriskajā transportā un veikalos ukraiņu valodas lietošanas dēļ.
Publikācijā norādīts, ka pasliktinās arī sociālais klimats kopumā. Polijā arvien biežāk izskan pret Ukrainu vērsta retorika, un ar spiedienu un naidīgumu saskaras ne tikai pieaugušie, bet arī bērni.
Darbaspēka trūkumu aizpilda migranti no citām valstīm
Tikmēr Polijas darba devēji aktīvi meklē darbiniekus citos pasaules reģionos. Arvien vairāk tiek pieņemti darbā Nepālas, Indijas, Filipīnu, Kolumbijas un citu valstu pilsoņi.
Aptuveni 30 000 Kolumbijas un Filipīnu pilsoņu jau strādā Polijā, bet 2024. gada pirmajā pusē ievērojama daļa darba atļauju izsniegta cilvēkiem no Āzijas un Dienvidamerikas valstīm.
Eksperti norāda, ka Ukrainas strādnieku aizstāšanas process jau ir sācies. Tas īpaši jūtams ražošanas, loģistikas, noliktavu saimniecības, būvniecības, viesmīlības un ēdināšanas nozarē (HoReCa), mazumtirdzniecībā, kā arī vienkārša fiziska darba sektoros.
Pēc kara atgriezties var nebūt tik vienkārši
Personāla atlases uzņēmuma “Worksol Group” izpilddirektors Mihals Soleckis uzskata, ka pēc kara beigām daļai ukraiņu varētu rasties grūtības atkārtoti iekļauties Polijas darba tirgū.
Viņš norāda, ka uzņēmumi, kuri jau pieņēmuši darbā strādniekus no Āzijas vai Latīņamerikas, visticamāk, tos masveidā neatlaidīs, lai atkal pieņemtu darbā Ukrainas pilsoņus.
Pēc ekspertu domām, notiekošais ir saprotams process. Pēc pilna mēroga kara sākuma Polija miljoniem ukraiņu kļuva par pirmo patvēruma vietu, taču laika gaitā daļa no viņiem izvēlas pārcelties uz valstīm, kur iespējams nopelnīt vairāk un dzīvot mierīgākos apstākļos.