Ekrānšāviņš no “X”

Ukraiņiem labs tēmējums. Krimā, Feodosijas ostā, iznīcināts lielais krievu desantkuģis Ieteikt







Ukrainas armija naktī uz otrdienu okupētajā Krimā veikusi triecienu Feodosijas ostai un iznīcinājusi lielo desantkuģi “Novočerkassk”, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēku komandieris Mikola Oleščuks. Tīmeklī naktī uz otrdienu ievietoti ugunsgrēka un spēcīgā sprādziena kadri, ko uzfilmējuši vietējie iedzīvotāji.

BREAKING: The Ukrainian Army just blew up the Russian landing ship Novocherkassk. If there was a full crew on the ship, dozens of Russian sailors are likely to have been killed. Via @TheDolgo pic.twitter.com/m0C2DPSYZU — Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023

Vēlāk trieciena faktu sociālajos medijos apstiprināja arī okupantu administrācijas pārstāvis. Vēl nedaudz vēlāk Ukrainas Gaisa spēku komandieris pavēstīja, ka Feodosijas ostā trāpīts lielajam desantkuģim “Novočerkassk”.

Oleščuks sociālajos tīklos par operāciju izteica pateicību Gaisa spēku pilotiem un “visiem iesaistītajiem”.

Otrdienas rītā Ukrainas Gaisa spēki pavēstīja, ka trieciens veikts ar spārnotajām raķetēm, tiesa, neprecizējot, tieši ar kādām. “Radio Brīvība” vēsta, ka Krievija apstiprinājusi – Ukrainas Bruņotie spēki veikuši triecienu kuģim “Novočerkassk”.

Atsaucoties uz Krievijas Aizsardzības ministriju, Krievijas propagandas izdevums “Ria Novosti” ziņojis, ka kuģim nodarīti bojājumi, vēsta “Radio Brīvība”.

In occupied #Crimea, the outline of the large Russian landing ship Novocherkassk can clearly been seen. It's just a mass of flames & wont be sailing anywhere ever again. Ukrainian jets again flew towards Crimea and released long-range missiles. Now's the time to give #Ukraine… https://t.co/VAifKsZpZE pic.twitter.com/wy1Z03PEpx — Glasnost Gone (@GlasnostGone) December 26, 2023

Tiek arī apgalvots, ka Krievijas karavīri esot notriekuši divas ukraiņu lidmašīnas Su-24, kas raidījušas raķetes uz kuģi “Novočerkassk”.

Okupantu administrācijas pārstāvis apgalvojis, ka triecienā ostai viens cilvēks zaudējis dzīvību un divi ievainoti, vēsta “Radio Brīvība”.

Kā vēsta Krievijas ziņu aģentūra “Interfax”, atsaucoties uz Kremļa preses sekretāru Dmitriju Peskovu, Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu par ukraiņu triecienu kuģim “Novočerkassk” informējis diktatoru Vladimiru Putinu.

Triecienu desantkuģim Feodosijas ostā veica Ukrainas Gaisa spēku taktiskās aviācijas piloti, pavēstīja Gaisa spēku pārstāvis sakariem ar presi Jurijs Ihnats.

The larger vessels of the Russian Black Sea Fleet continue to disappear one after another. Well done Ukraine! pic.twitter.com/DqcGClK2NU — Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023

Tā bija plānota operācija, telemaratona ēterā sacīja pārstāvis. Uz kuģa “Novočerkassk”, visticamāk, bija liels kaujas komplekts.

“Par to, kāds tieši, varbūt paziņos vēlāk. Bet darbs tika veikts kolosāls. Lielais desantkuģis tagad papildinājis to floti, kura vadībā tagad ir kreiseris “Moskva”,” sacīja Ihnats.

Sarunā ar “Radio Brīvība” Ihnats noliedza, ka krievi šīs operācijas gaitā it kā būtu iznīcinājuši divus ukraiņu bumbvedējus Su-24. “Protams, neapstiprinu,” izsakoties par krievu puses apgalvojumiem, uzsvēra Ihnats.

“Viņi savos ziņojumos taču katru dienu “iznīcina” kādas piecas mūsu lidmašīnas,” sacīja Gaisa spēku pārstāvis.