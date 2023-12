VIDEO. Līdz asarām sirdi plosoši. Ukraiņu karavīri frontē iedzied pasaules Ziemassvētku grāvējus un novēl visiem laimīgu Jauno gadu! Ieteikt







Ziemassvētkos pasauli pa soctīkliem apskrējis kāds sirdi plosošs video, kurā ukraiņu karavīri iedzied pasaulē populārus svētku hitus uz sagrautās valsts fona, simbolizējot to spēku, kas ir viņos – turēties, nepadoties un spēt savās bēdās būt tik augstsirdīgiem, ka novēlēt mieru pārējiem pasaulē un laimīgu Jauno gadu. Lūk, varat noklausīties un noskatīties šo video.

They are the giants to whom we owe the celebration of Christmas in free and unbreakable Ukraine

Photo via Grunt pic.twitter.com/M6CxBRGhPb — Olena Halushka (@OlenaHalushka) December 24, 2023

Ukrainian soldiers and an Orthodox priest sharing a Christmas meal near the frontlines today Stay strong Heroes! 🇺🇦 pic.twitter.com/Pg9E8vh06y — Visegrád 24 (@visegrad24) December 25, 2023

Merry Christmas 🎉🎉🎉

Glory to #Ukraine and its soldiers pic.twitter.com/8HAWY7mWla — mai 🕊️ke (@maike809588) December 24, 2023

Christmas on the frontline with the soldiers of Ukraine's legendary 72nd Mechanized Brigade named after Black Zaporizhzhians. 📷https://t.co/n7uDWqBxgI pic.twitter.com/FfwPLhDCwn — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 25, 2023

Merry Christmas to all the brave soldiers and people of Ukraine 🇺🇦 Slava Ukraine. We all still stand with you and support you. pic.twitter.com/amEfzkd3yL — Paul Foley #Generalelectionnow #BackUkraine (@fachfarm) December 24, 2023

Ukraina šogad pirmo reizi svinēja Ziemassvētkus 25.decembrī, kad to dara lielākā daļa pārējās kristīgās pasaules.

Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukraina atteicās no Ziemassvētku svinēšanas 7.janvārī, kā to dara Krievijas pareizticīgā baznīca, un pārgāja uz Ziemassvētku svinēšanu 25.decembrī. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis attiecīgu likumu parakstīja jūlijā. Tajā norādīts, ka

Ukrainas tautai ilgu laiku uzspiesta Krievijas ideoloģija teju visās dzīves jomās, arī attiecībā uz Jūlija kalendāra ievērošanu un Ziemassvētku svinēšanu 7.janvārī.

Svētdien publicētajā videouzrunā Zelenskis norādīja, ka Ziemassvētkos visa nācija kopīgi lūgsies “par mūsu brīvību, par mūsu uzvaru, par mūsu Ukrainu”. “Mēs visi kopā svinam Ziemassvētkus. Vienā datumā, kā viena liela ģimene, kā viena tauta, kā viena vienota valsts,” sacīja Zelenskis.

“Mēs uzskatām, ka Ziemassvētkus patiešām vajadzētu svinēt kopā ar visu pasauli, tālu, tālu no Maskavas,” ziņu aģentūrai AFP norādīja Odesas iedzīvotāja Olena, kura kopā ar daudziem citiem Ziemassvētku vakarā apmeklēja dievkalpojumu Kristus dzimšanas katedrālē.

“Mēs tiešām vēlamies svinēt jaunā veidā. Šie ir svētki kopā ar visu Ukrainu, ar mūsu neatkarīgo Ukrainu. Tas mums ir ļoti svarīgi,” sacīja sieviete.

Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas Ukrainas pareizticīgā baznīca oficiāli atdalījās no Krievijas pareizticīgās baznīcas. Pēc šķelšanās daudzi priesteri un pat veselas draudzes pārgāja no vienas baznīcas uz otru, un jaunā Ukrainas Pareizticīgā baznīca strauji attīstās un ir pārņēmusi vairākas ar Krieviju saistītas baznīcas ēkas.

Svētā Mihaila Zelta kupola klosterī, kas ir jaunās neatkarīgās Ukrainas pareizticīgās baznīcas galvenā katedrāle, svētdienas vakarā ticīgie pulcējās uz dievkalpojumu, ko vadīja baznīcas metropolīts Epifānijs.

Ukraiņi visā pasaulē atbalsta Ziemassvētku svinēšanu 25.decembrī. Arī Ukrainas Grieķu-katoļu baznīca nolēma rīkot Ziemassvētku dievkalpojumus 25.decembrī.