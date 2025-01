Eksperti arvien vairāk brīdina par iespējamiem draudiem globālajai infrastruktūrai no Saules uzliesmojumiem. Arvien vairāk paļaujoties uz augstajām tehnoloģijām, šīs Saules magnētiskās vētras var radīt reālas briesmas iedzīvotājiem uz Zemes.

Iemesls tam ir Saules uzliesmojumi – spēcīgi Saules izstarotās enerģijas daļiņu sprādzieni. Kad šīa daļiņas sasniedz Zemi, tās var radīt nopietnus traucējumus tehnoloģiskajās sistēmās.

Eksperti uzskata, ka vislielākais risks radīsies Saules cikla pīķa laikā 2025. gadā. Zinātnieki vērš uzmanību uz enerģētikas tīklu neaizsargātību, jo īpaši ASV un Kanādā, kur spēcīga ģeomagnētiskā vētra var izjaukt kritisko infrastruktūru darbību, jo tur pieaugot paļaušanās uz augstajām tehnoloģijām um to izmantošanu, – šīs vētras var radīt reālas briesmas.

Šādām vētrām ir arī negatīva ietekme uz astronautiem un dzīvniekiem, kuri pārvietojas, izmantojot magnētiskos laukus. Astronauti var tikt pakļauti kaitīgam starojumam, bet dažas putnu un jūras dzīvnieku sugas var kļūt dezorientētas.

NASA’s first successful recording of video and audio of The Sun’s solar video captured by the Parker Solar Probe pic.twitter.com/5CAMNdzm6s

Vēsturē visspēcīgākā, 1859. gada Saules magnētiskā vētra, izraisīja telegrāfa tīklu atteici visā pasaulē. Nesen, 2022. gadā, uzliesmojums uz Saules iznīcināja 40 Starlink satelītus, ietekmējot to misiju.

Saules vētras var apdraudēt enerģētikas tīklus, kad elektropārvades līnijas, kas aptver lielas platības, kļūst neaizsargātas pret pārmērīgu strāvas daudzumus, kas var sabojāt transformatorus un pat izraisīt ilgus strāvas padeves pārtraukumus.

Zinātnieki aicina uz globālu sadarbību, lai izstrādātu kopīgus Saules magnētisko vētru reaģēšanas protokolus. Ir svarīgi, lai valstis un tehnoloģiju korporācijas sadarbotos, lai novērstu vai samazinātu šādu dabas notikumu ietekmi. Lai to panāktu, ir nepieciešams ieguldīt enerģētikas un sakaru sistēmu modernizācijā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

As usual, the Sun’s got a flare for the dramatic. Using NASA’s Solar Dynamics Observatory, scientists have spotted flickering loops in the solar atmosphere that seem to signal when a big solar flare is on the way. Learn more: https://t.co/d0AhsxXMq4 pic.twitter.com/phMa1nefaV

— NASA 360 (@NASA360) January 19, 2025