FOTO: Evija Trifanova/ LETA
FOTO: Evija Trifanova/ LETA
Programmētājs, tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš piedalās diskusijā “Finanses + influenceri = finfluenceri. Pa vidu mēs. Kā orientēties?” Latvijas Bankas rīkotās “Finanšu pratības nedēļas 2025” atklāšanas pasākumā.

“Un tad pēkšņi man ir šāda atmaksa…” Elviss Strazdiņš nāk klajā ar jaunu informāciju par krimināllietu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
8:08, 1. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Ikdienā aktīvi ziņojam par kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem (LVM) pagājušās nedēļas svētku laikā. Šajā lietā plašu uzmanību izpelnījies arī kiberdrošības eksperts, ikdienā zināms arī kā “krāpnieku mednieks”, Elviss Strazdiņš, kurš nonācis Valsts policijas redzeslokā pēc saziņas ar kiberuzbrukuma veicēju. Sīkāku komentāru par šo viņš sniedzis šī rīta “Rīta Panorāma” ēterā.

Ko par cilvēku patiesībā pasaka viņa mājoklis? Psihologi izceļ 5 detaļas
“Esi sazvanāms!” Mārtiņš jau bija saplānojis ģimenes ceļojumu, kad saņēma nepatīkamu zvanu no priekšnieka
Dārzs
Kas notiek, ja ķiršus apēd kopā ar tārpiņu? Patiesība, kas pārsteidz daudzus
Lasīt citas ziņas

Strazdiņš LTV norāda, ka viņam nezināmu iemeslu dēļ dažiem nepatīk tas, ar ko viņš nodarbojas, lai arī viņš ikdienā darbojas ar tīru sirdsapziņu, dodot Latvijai labu. Tāpat viņš ir palīdzējis arī Valsts policijai un citām iestādēm. “Un tad pēkšņi ir šāda atmaksa, kas mani ļoti saskumdināja,” teic kiberdrošības eksperts. Tomēr, redzot, kādu atbalstu saņem no sabiedrības, viņam nedaudz mainījies viedoklis. Viņš neslēpj, ka, atrodoties Valsts policijas iecirknī un runājot ar amatpersonām, viņam radušās pārdomas par savu ikdienas darbu, par kuru, kā pats norāda, nesaņem atlīdzību. Iznākot no iecirkņa, gan domas mainījušās, redzot sabiedrības atbalstu. “Es daru pareizu lietu, un ir jāturpina. Šis ir tikai viens šķērslis,” teic Strazdiņš.

Viņš neslēpj, ka arī iepriekš viņam draudēts ar kriminālprocesu un policija vairākkārt “vēlējusies aprunāties”. “Tas ir visu laiku,” pauž eksperts.

CITI ŠOBRĪD LASA
No šodienas veikalos viss mainās! Šiem produktiem cenas krīt – PTAC aicina pārbaudīt čekus
Tikai tagad? LSM darbiniekus informēs par vienotā zīmola ieviešanu
Kurzemniek, ņem vērā! No šodienas vairākos reģionālo autobusu maršrutos stājas spēkā izmaiņas

Runājot par konkrēto lietu, Strazdiņš uzsver, ka viņam nepatīk tas, ka viņš neko par šo lietu nedrīkst izpaust, bet vienlaikus Valsts policija “drīkst nākt klajā ar visādiem paziņojumiem, kuri ir, maigi izsakoties, nepareizi”. Viņš stāsta, ka nav izlicies par nevienas valsts institūcijas darbinieku, lai gan paziņojumā teikts pretēji. “Latvijas valsts meži ir akciju sabiedrība un nav valsts institūcija,” precizē eksperts.

Viņš pasakās Latvijas valsts mežiem, jo tie ir sadarbojušies un snieguši viņam informāciju. “Viņiem nav pārmetumu!” uzsver eksperts.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Amatpersonu putrošanās par kriminālprocesā ierauto Strazdiņu sanikno ministru: Dombrava publiski atvainojas sabiedrībai
RAKSTA REDAKTORS
Kaut kas, iespējams, nav līdz galam tīrs: zvērināts advokāts “saliek pa plauktiņiem” Elvisa Strazdiņa lietu
TV24
“Trauksmes cēlējus nedrīkst sodīt!” – Politologs vērtē policijas vēršanos pret Elvisu Strazdiņu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.