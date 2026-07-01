“Un tad pēkšņi man ir šāda atmaksa…” Elviss Strazdiņš nāk klajā ar jaunu informāciju par krimināllietu 0
Ikdienā aktīvi ziņojam par kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem (LVM) pagājušās nedēļas svētku laikā. Šajā lietā plašu uzmanību izpelnījies arī kiberdrošības eksperts, ikdienā zināms arī kā “krāpnieku mednieks”, Elviss Strazdiņš, kurš nonācis Valsts policijas redzeslokā pēc saziņas ar kiberuzbrukuma veicēju. Sīkāku komentāru par šo viņš sniedzis šī rīta “Rīta Panorāma” ēterā.
Strazdiņš LTV norāda, ka viņam nezināmu iemeslu dēļ dažiem nepatīk tas, ar ko viņš nodarbojas, lai arī viņš ikdienā darbojas ar tīru sirdsapziņu, dodot Latvijai labu. Tāpat viņš ir palīdzējis arī Valsts policijai un citām iestādēm. “Un tad pēkšņi ir šāda atmaksa, kas mani ļoti saskumdināja,” teic kiberdrošības eksperts. Tomēr, redzot, kādu atbalstu saņem no sabiedrības, viņam nedaudz mainījies viedoklis. Viņš neslēpj, ka, atrodoties Valsts policijas iecirknī un runājot ar amatpersonām, viņam radušās pārdomas par savu ikdienas darbu, par kuru, kā pats norāda, nesaņem atlīdzību. Iznākot no iecirkņa, gan domas mainījušās, redzot sabiedrības atbalstu. “Es daru pareizu lietu, un ir jāturpina. Šis ir tikai viens šķērslis,” teic Strazdiņš.
Viņš neslēpj, ka arī iepriekš viņam draudēts ar kriminālprocesu un policija vairākkārt “vēlējusies aprunāties”. “Tas ir visu laiku,” pauž eksperts.
Runājot par konkrēto lietu, Strazdiņš uzsver, ka viņam nepatīk tas, ka viņš neko par šo lietu nedrīkst izpaust, bet vienlaikus Valsts policija “drīkst nākt klajā ar visādiem paziņojumiem, kuri ir, maigi izsakoties, nepareizi”. Viņš stāsta, ka nav izlicies par nevienas valsts institūcijas darbinieku, lai gan paziņojumā teikts pretēji. “Latvijas valsts meži ir akciju sabiedrība un nav valsts institūcija,” precizē eksperts.
Viņš pasakās Latvijas valsts mežiem, jo tie ir sadarbojušies un snieguši viņam informāciju. “Viņiem nav pārmetumu!” uzsver eksperts.