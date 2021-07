Ilustratīvs attēls Foto: Evija Trifanova/LETA

Ungārijā soda par nepienācīgi nomarķētām Brasliņas un Šimela bērnu grāmatām ar viendzimuma ģimeņu attēlojumu







Ungārijā sodīts kāds grāmatu veiklas, kas tirgojis bērnu grāmatiņas, kurās attēlotas viendzimuma ģimenes, jo tās nav bijušas pienācīgi marķētas.

Grāmatiņas, kuru autori ir amerikāņu-spāņu rakstnieks Laurenss Šimels un latviešu ilustratore Elīna Brasliņa, Ungārijā ir īpaši jāmarķē, jo tās “nepārstāv normālas ģimenes,” sarunā ar televīzijas kanālu “Hir TV” otrdien norādījis Peštas rajona administrācijas vadītājs Rihards Tarnai.

Tāpēc pašvaldība uzlikusi grāmatu veikalam 250 000 forintu (700 eiro) lielu sodanaudu.

Sodanauda nav uzlikta saistībā ar nesen Ungārijas parlamenta pieņemto likumu cīņai ar pedofiliju, kas izsaucis ļoti pretrunīgus vērtējumus Eiropas Savienībā (ES) un kuru Brisele vērtē kā tā dēvēto LGBTI (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu) diskriminēšanu.

Lieta pret grāmatveikalu tika ierosināta jau pirms šī likuma pieņemšanas, pamatojoties uz jau agrāk spēkā bijušajām normām, kuras saturēja likums, kas vērsts pret negodīgu konkurenci.

Saskaņā ar varasiestāžu piemēroto likuma normu interpretāciju tirgotājiem īpaši jāmarķē preces, kuras neatbilst Ungārijas konstitūcijā definētajām vērtībām.

2011.gadā apstiprinātajā Ungārijas Pamatlikumā norādīts, ka ģimeni veido māte, tēvs un bērns.

Taču grāmatiņas “Laiks gulēt iet” un “Rīta agrumā”, kas domātas “pašiem mazākajiem”, kā to norāda to apraksts Jāņa Rozes grāmatnīcas tīmekļa vietnē, “paver jaunu skatu uz to, cik dažādas var būt ģimenes”.

Tajās stāstīts par zēnu ar “divām mātēm” un meiteni ar “diviem tētiem”.

Taču jaunajā likumā, kas stāsies spēkā ceturtdien, cita starpā nepilngadīgām personām aizliegta piekļuve grāmatām, kurās viendzimuma attiecības attēlotas kā normālas.