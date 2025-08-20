“Google Maps” palīdz atrisināt mīklu: vīrietis atklājis leģendārās amerikāņu pilotes pazušanas noslēpumu 0
Pateicoties “Google” karšu attēliem, kāds vīrietis, iespējams, atminējis vienu no lielākajām aviācijas vēstures mīklām – slavenās amerikāņu pilotes Amēlijas Ērhārtas pazušanu, raksta britu izdevums “The Mirror”.
Britu pilots ar divdesmit piecu gadu pieredzi, Džastins Maierss, apgalvo, ka ir “par 99% pārliecināts,” ka atradis precīzu vietu, kur 1937. gada jūlijā bojā gāja leģendārā pilote Amēlija Ērhārta un viņas stūrmanis Freds Nūnens.
Viņš uzskata, ka veicis izrāvienu šīs mīklas atrisināšanā un vēlas organizēt ekspedīciju, lai apstiprinātu savu teoriju.
Izmantojot “Google Earth” palielinātos attēlus, vīrietis pamanījis vairākus objektus, kas, viņaprāt, ir avarējušās lidmašīnas fragmenti.
Viņš ir pārliecināts, ka pēc izmēriem tie precīzi atbilst lidmašīnai “Lockheed Electra 10E”, ar kuru lidoja Ērhārta.
Pēc viņa versijas, Ērhārta un Nūnens avarēja pie Nikumaroro salas austrumu krasta – nomaļa koraļļu atola Klusajā okeānā.
Degvielas uzpildei Ērhārta bija paredzējusi nosēsties Haulenda salā, kas atrodas aptuveni 640 kilometrus uz ziemeļiem no atola.
Iespējams, sarežģītie apstākļi spieda viņu mēģināt veikt avārijas nosēšanos uz Nikumaroro salas.
Maiersa interese par salu radās pēc dokumentālās filmas noskatīšanās par Ērhārtas pēdējo lidojumu.
“Slikts miegs, neprecīzas augšējo vēju prognozes, nogurums un trauksme – tas viss varēja spēlēt lomu pazušanā. Kā pilots es aizdomājos: ja es būtu Amēlijas vietā, palicis bez degvielas un mēģinātu atrast adatu siena kaudzē, kur es nosēdinātu savu “Lockheed Electra 10E”?” savās pārdomās dalās pilots.
“Kā cilvēks, kurš kopš bērnības interesējas par vēsturiskām lidmašīnām un aviokatastrofu izmeklēšanu, es varu teikt: tā reiz ir bijusi 12 metrus gara divu dzinēju lidmašīna. To, ko es nevaru pateikt – vai tā ir tieši Amēlijas “Electra”. Ja nē, tad mums ir darīšana ar vēl vienu mīklu, uz kuru līdz šim neviens nav atradis atbildi,” rezumē vīrietis.