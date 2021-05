Jānis Urbanovičs. Foto: Evija Trifanova/LETA

Urbanovičs: Ārlietu ministra atbildes reakcija uz Baltkrievijas varasiestāžu rīcību nav adekvāta Ieteikt







Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) atbildes reakcija uz Baltkrievijas varasiestāžu neattaisnojamo rīcību, patvaļīgi nosēdinot pasažieru lidmašīnu Minskā, nav adekvāta, uzskata sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs.

Kā aģentūru LETA informēja partijā, “Saskaņa” nosoda Baltkrievijas varasiestāžu rīcību, norādot, ka tas ir neattaisnojams aviopārvadājumu noteikumu pārkāpums, apdraudējums pasažieru drošībai, ko starptautiskā sabiedrība nevar atstāt bez ievērības.

Tomēr vienlaikus “Saskaņa” uzskata, ka Rinkēviča atbildes reakcija uz notikušo nav adekvāta. Urbanovičs paudis, ka Baltkrievijā hokeju mīl ne tikai Aleksandrs Lukašenko, kura ievēlēšanas leģitimitāte ir apšaubāma, bet rīcība, apspiežot opozīciju, – nepieļaujama.

“Baltkrievi kā savas valsts patrioti jūt līdzi savai komandai, pārdzīvo par tās spēli neatkarīgi no tā, vai viņiem patīk vai nepatīk karogs, zem kāda Baltkrievijas vienība pieteikta pasaules čempionātā,” uzskata “Saskaņas” valdes priekšsēdētājs.

Viņaprāt, “politiskā cīkstēšanās” ap karogu, kā arī mudinājums izraidīt Baltkrievijas komandu no Rīgas radot stresu Baltkrievijas hokejistiem un tās līdzjutējiem. Urbanoviča ieskatā, tā nav godīga spēle no Latvijas kā čempionāta uzņēmējvalsts puses, no Latvijas kā Baltkrievijas hokeja komandas konkurentes.

“Mēs uzskatām, ka ārlietu ministra rīcība pārkāpj robežu, kas atdala sportu no politikas, tā vērsta uz savas popularitātes vairošanu, nevis Latvijas valsts interešu aizstāvību,” uzsvēris Urbanovičs.

Kā ziņots, pirmdien Rīgā, pie viesnīcas “Radisson Blu Hotel Latvija”, izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālo karogu nomainot pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu.

Karogu pie viesnīcas, kur dzīvo arī Baltkrievijas hokeja izlase, nomainīja ārlietu ministrs Rinkēvičs un Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

Vienlaikus Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF) pieprasījusi Rīgas mēram novākt čempionāta un IIHF karogus tajās vietās, kur uzlikts Baltkrievijas vēsturiskais karogs, Krievijas ziņu aģentūrai TASS atklāja organizācijas prezidents Renē Fāzels.

“Mēs nosūtījām vēstuli Rīgas mēram. Tas mums ir nepieņemami. Arēnā mēs karogus nemainīsim. Un mēs pieprasīsim novākt pasaules čempionāta un IIHF karogus tajās vietās, kur Rīgā tika nomainīti karogi,” TASS citē Fāzela teikto.

Tikmēr otrdien sociālajos tīklos Staķis pauda, ka Rīgā tiks noņemti IIHF karogi, komentējot federācijas prezidenta Fāzela lūgumu pilsētā izkārt sarkani-zaļos Baltkrievijas karogus, vai arī noņemt to vietā izkārtos IIHF karogus.

2021.gada pasaules čempionātu šogad bija jāuzņem Minskai un Rīgai, tomēr 18.janvārī IIHF Padomes sēdē Minskai tika atņemtas 2021.gada pasaules čempionāta rīkotāju tiesības. Februārī IIHF Padome nobalsoja par Rīgas apstiprināšanu par vienīgo 2021.gada pasaules hokeja čempionāta rīkotāju.