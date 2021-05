Politiķis Edgars Rinkēvičs

Atbilstošu mēru pieņemšana par Baltkrievijas izlases dalību Rīgā notiekošajā pasaules hokeja čempionātā ir ļoti nopietni apsverams jautājums, taču šis jautājums uzdodams Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF), Latvijas Televīzijas raidījumā “Šodienas jautājums” atzina ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Jautāts par to, vai varētu tikt lemts par kādiem mēriem attiecību uz Baltkrievijas dalību čempionātā, ministrs atbildēja, ka tā patlaban ir minētās federācijas atbildība, taču, atceroties, “kā gāja”, ministrs uzskata, ka tas būtu diezgan sarežģīti. Tāpat Latvijai esot zināmi “juridisku saistību raksti”, kad tā pārņēma šī čempionāta rīkošanu.

“Es domāju, ka šis jautājums tomēr jāuzdod federācijai. Tā ir mazliet divdomīga situācija,” uzsvēra ministrs un piebilda, ka, viņaprāt, pirmdien Rīgā notikusī Baltkrievijas oficiālā karoga nomainīšana pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu pietiekami skaidri nodemonstrējusi, ko Latvija domā par situāciju Baltkrievijā.

“Es negribētu šobrīd lemt citu organizāciju vietā, bet manā izpratnē tas tiešām ir ļoti nopietni apsverams jautājums, taču tas tiešām jādara attiecīgajai federācijai,” šī jautājuma atbildes nobeigumā piebilda ministrs.

Tikmēr Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis pirmdienas vakarā aģentūrai LETA atzina, ka Baltkrievijas hokeja izlases izslēgšana no Rīgā notiekošā pasaules čempionāta netiek izskatīta.

Pirmdien Rīgā, pie viesnīcas “Radisson Blu Hotel Latvija”, kur izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālais karogs tika nomainīts pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu. Karogu pie viesnīcas, kur dzīvo arī Baltkrievijas hokeja izlase, nomainīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) un Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).























Vēlāk vakarā Baltkrievijas Hokeja federācija (FHB) paziņoja, ka iesniegusi “notu” IIHF, 2021.gada pasaules čempionāta rīkotājiem un LHF.

2021.gada pasaules čempionātu šogad bija jāuzņem Minskai un Rīgai, tomēr 18.janvārī IIHF Padomes sēdē Minskai tika atņemtas 2021.gada pasaules čempionāta rīkotāju tiesības. Februārī IIHF Padome nobalsoja par Rīgas apstiprināšanu par vienīgo 2021.gada pasaules hokeja čempionāta rīkotāju.

Tāpat ziņots, ka lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem – opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija “Nexta” dibinātāju un galveno redaktoru Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.