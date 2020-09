Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Būtiski krities pieprasījums pēc braucieniem uz Igauniju ar autobusiem, jo liela daļa pasažieru atcēluši rezervācijas – cilvēki nevar atļauties pēc iebraukšanas Latvijā ievērot 14 dienu pašizolāciju, lai gan atklājas veidi, kā cilvēki var to apiet, vēsta TV3 Ziņas.

Latvijas-Igaunijas robežšķērsošanas punktā Ainažos līdz ar prasību par pašizolācijas ievērošanu ieviešanu neviens neliek aizpildīt ne dokumentus pēc iebraukšanas Latvijā, kur tad cilvēks pavadīs pašizolāciju, ne ko citu, kā varētu domāt.

Un cilvēki, kas vēlas šmaukties un apiet prasību par pašizolāciju, to praktiski spētu arī izdarīt.

“Robežkontrole nav atjaunota. Tas nozīmē, ka konkrēta robežpārbaude uz iekšējām robežām netiek veikta,” pauda Valsts robežsardzes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pētersone.

Arī Valsts policija atzīst – speciāli tā nepatrulē Igaunijas pierobežā un nepārbauda nevienu no Igaunijas Latvijā iebraucošo privāto automašīnu. Līdz ar to policijai nav informācija, kur tiks ievērota pašizolācija un vai vispār to ievēros.

“Ja runājam par privāto transportu, tāda tiesiskā regulējuma nav, bet tas nenozīmē, ka tuvākajā laikā nebūs. Šobrīd pie tā tiek domāts, lai, kad cilvēki izturas vieglprātīgi, policija varētu pret tādām vērsties. (..) Šobrīd šis mehānisms vairāk darbojas uz cilvēku godaprātu,”pauda Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis.

Taču var gadīties, kad Valsts robežsardze pierobežas zonā veic imigrācijas kontroli. Tas gan nenotiek katru dienu, bet izlases veidā. Tad gan no Igaunijas Latvijā iebraucošajām automašīnām ir jānorāda pašizolācijas vieta.

Taču iekšlietu dienesti būtu gatavi pastāvīgi uzraudzīt Igaunijas pierobežu, ja viņiem valdība to nozīmētu kā pienākumu.

“Ja šāda kontrole būtu nepieciešama vai šāds lēmums tiktu pieņemts, tad kopā ar robežsardzi resursu sadalītu un šādu kontroli veiktu,” apliecināja Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis.

Par pašizolācijas neievērošanu privātpersonām ir sods no 10 līdz 200 eiro. Juridiskām personām no 140 līdz 5000 eiro. Pagājušajā nedēļā uzsāktas 28 administratīvās lietvedības.

Plašāk pievienotajā TV3 video: