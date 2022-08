Rīga, 30.03.2020. Foto: Timurs Subhankulovs/LA.LV

Uz laiku saīsināts 5.tramvaja maršruts, trūkstošo posmu daļēji aizstājot ar autobusu







Pētersalas ielas posma slēgšanas dēļ no šodienas Rīgā saīsināts 5.tramvaja maršruts, bet daļu no “noīsinātā” maršruta apkalpos 5T autobuss, aģentūru LETA informēja pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Izmaiņas satiksmes organizācijā veiktas, jo Pētersalas ielas posmā ir slēgta satiksme tur esošas ēkas avārijas stāvokļa dēļ.

Šodien no pirmā reisa līdz nākamajam rīkojumam tramvaji no Iļģuciema kursēs tikai līdz Ausekļa ielai. Posmā no Ausekļa ielas līdz Sarkandaugavai tramvajs nekursēs un arī nekāds cits speciāls transports nav norīkots. Savukārt maršruta posmā no Mīlgrāvja līdz Sarkandaugavai pasažierus apkalpos ar 5T autobuss, izriet no “Rīgas satiksmes” publicētajām transporta shēmām.

5T autobusi kursēs virzienā no Mīlgrāvja pa Tvaika ielu, Lāpstu ielu, Sarkandaugavas ielu, Tilta ielu līdz 3.trolejbusa galapunktam “Sarkandaugava”. Virzienā no 3.trolejbusa galapunkta “Sarkandaugava” uz Mīlgrāvi tie kursēs pa Tilta ielu, Sarkandaugavas ielu, Zāģeru ielu un Tvaika ielu līdz pieturvietai “Mīlgrāvis”.

Pasažieri, kuri izmanto brauciena biļetes vai koda biļeti, lai sasniegtu vēlamo galamērķi slēgtajā 5.tramvaja maršruta posmā (Ausekļa iela-Mīlgrāvis) var veikt pārsēšanos starp 5.tramvaja, 5T.autobusa maršrutu un citiem slēgtā posma tuvumā kursējošajiem sabiedriskā transporta maršrutiem, neveicot atkārtotu brauciena reģistrāciju vai koda biļetes iegādi. Reģistrētā biļete pārsēžoties derīga 100 minūtes.