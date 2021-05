Foto: ekrānuzņēmums/Pasažieru vilciens/twitter

Pilnībā atjaunota vilcienu satiksme virzienā no un uz Tukumu Ieteikt







Papildināts plkst.12.28.

Trešdien, neilgi pirms pusdienas laika, izdevies no dzelzceļa sliedēm pārvietot Zasulauka-Torņakalna posmā iestrēgušo automašīnu, tādā veidā pilnībā atjaunojot vilcienu satiksme virzienā no un uz Tukumu, liecina AS “Latvijas dzelzceļš” informācija.

Kompānijas pārstāvji norādīja, ka sliežu ceļus atbrīvojuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki. Sliedēm nav konstatēti iestrēgušās mašīnas radīti defekti, tādēļ satiksmi izdevies atjaunot.

Iemesls tam, kāpēc šorīt kavē vairāki vilcieni no 20 – 40 min Tukuma līnijā. Acīmredzot, gājēju pāreja sliežu ceļa posmā starp Torņakalnu un Zasulauku nav domāta autotransportam. Labi, ka vilciens spējis laikus apstāties. Esam pacietīgi un gaidām vilcienu kustības atjaunošanos! pic.twitter.com/dWGOn6EkDr — “Pasažieru vilciens” (@PVilciens) May 12, 2021

AS “Pasažieru vilciens” skaidroja, ka, lai arī satiksme atjaunota, aizvien ir iespējama to kavēšanās gan Tukuma līnijas reisos, gan arī citos elektrovilcienu līniju reisos, kas bijuši savienoti ar tiem.

Kavējumus “Pasažieru vilciens” klienti varētu izjust līdz apmēram plkst.13.

Jau ziņots, ka trešdien no rīta uz gājēju pārejas pār sliedēm posmā starp Torņakalnu un Zasulauku bija iestrēdzis mikroautobuss.

Oficiālas informācijas par to, kā spēkrats nonācis uz sliedēm, vēl nav, taču, iespējams, automašīna uz sliedēm uzripojusi pati.