Uzņēmējs: “Laikus ir jāpasaka, ka pēc 30 gadiem mēs beigsim maksāt pensijas, lai cilvēki var sākt krāt” Ieteikt







“Manuprāt, 3.pensiju līmenis ir investīciju instruments cilvēkiem, kuriem kaut kādu miera sajūtu rada vārds pensija. 1. un 2.pensiju līmenis ir piramīdas shēma,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda kiberdrošības uzņēmuma “Possible Security” vadītājs Kirils Solovjovs, diskutējot par pensiju sistēmu Latvijā un uzsākto iedzīvotāju parakstu vākšanu platformā “Mana balss” par 2.pensiju līmeni, lai iedzīvotājiem netiktu samazināts uzkrājums šajā pensiju līmenī.

Reklāma Reklāma

“Es gandrīz 10 gadus esmu publiski runājis par to, ka, manuprāt, Latvijā ir jāatceļ pensiju sistēma kā tāda. Tas ir jāizdara paredzami un laikus. Ir jāpasaka, ka pēc 30 gadiem mēs beigsim maksāt pensijas, lai cilvēki var sākt krāt. Tam jānāk kopā ar izglītību. Tam ir jānāk kopā ar nabadzības pabalstiem, kurus var PR [sabiedrisko attiecību; – red.piez.] vajadzībām nosaukt kaut kā smukāk!” sacīja Solovjovs. Pie tam izglītības jomā, viņaprāt, cilvēkiem jāiemāca finanšu pratību, kā pie tās naudas tikt, kā to saglabāt un noturēt.

Uzņēmējs Solovjovs norādīja, ka viņam ir svarīgi, lai būtu papildu darbaspēks Latvijā ne tikai tāpēc, lai nākotnē būtu pensijas, bet gan lai ir darbaspēks, kas strādā. “Es nedomāju, ka ir veselīgi piesaistīt cilvēkus tikai tāpēc, lai uzturētu piramīdas shēmu. Līdz ar to uz šo pensiju sistēmu nevar paļauties. Tas nav iespējams,” secina Solovjovs TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Pēc uzņēmēja domām, minimālās pensijas mums ir tik mazas, ka ar tādām Rīgā neesot iespējams izdzīvot. Kā liecina oficiālā informācija portālā “lvportals.lv“, tad no 2024. gada 1.janvāra tika paaugstināti pensiju un atlīdzību minimālie apmēri un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs; savukārt minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze palielināsies no 157 līdz 171 eiro, cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 188 līdz 206 eiro.

“Ir daži veiksminieki, kas saņem daudzus, daudzus tūkstošus mēnesī… Pat 100 000 eiro gadā pensijā, un ne viens, ne otrs gals nav vajadzīgs. Tas, kas ir vajadzīgs, ja cilvēkam dzīvē nepaveicas izglītības trūkuma dēļ vai neveiksmju dēļ, vai vienkārši tā sanāca, tad valstij šo cilvēku ir jāatbalsta – vienalga, vai viņam ir 3 gadi vai 93 gadi,” rosina Solovjovs, diskutējot par pensiju sistēmu Latvijā. “Pensiju sistēmai Rietumos, manuprāt, nav jāeksistē,” piebilda uzņēmējs.