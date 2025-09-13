“Vispirms vajag civilās aizsardzības sistēmu, tad runāsim par sievietēm armijā!” Graube skeptisks par sieviešu iesaukšanu dienestā 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” ģenerālis Raimonds Graube skaidroja savu viedokli par sieviešu iesaisti Valsts aizsardzības dienestā. Viņš uzsvēra, ka jautājums tiek pārāk politizēts un risināts pēc “gender” principa, nevis militāro vajadzību pamata.
“Mani visvairāk uztrauc, ka viņš tiek politizēts un moderni sākot risināts pēc ‘gender’ principa, nevis pēc militārās vajadzības principa,” sacīja Graube.
Es neesmu redzējis, es nezinu vai vispār ir, bet es neesmu redzējis kādu militāru pētījumu, kurā būtu pamatojums, ka mums vajag turpināt veidot totālās aizsardzības principu kā tas ir Izraēlā. Kur katram pilsonim, neskatoties uz dzimumu, ir sava vieta valsts aizsardzībā, ļoti precīza vieta, tai skaitā arī ar ieročiem rokās. Tur obligātais dienests ir jāiziet visiem, atgādināja Graube.
“Ja mēs šādā veidā, šādu aprēķinu un pamatojumu veicam, tad darām to, bet nedarām to pēc principa, ka tas ir pareizi vai moderni,” uzsvēra Graube.
“Es laikam esmu pārāk konservatīvs, lai es to saprastu, bet militāro vajadzību es saprotu ļoti labi. Ja tur ir, tad veicam šādu pētījumu un darām to, mēs jau redzam, ka šobrīd pat neiecelsim visus vīriešu kārtas iedzīvotājus, kuri pēc fiziskiem un citiem veselības parametriem derētu dienestam,” sacīja Graube.
Es domāju, ka drīzāk vislielākais darbs, kurš jāizdara, ir civilās aizsardzības sistēmas veidošana. Visu pilsoņu iesaistīšana dažādos citos ar drošību saistītos uzdevumos, militārais jau ir tikai viens no komponentēm, jā, varbūt pati redzamākā, riskantākā, bīstamākā un nozīmīgākā, bet mēs redzam, cik Ukrainā svarīga loma ir mediķiem, dažādiem vuluntieriem, ugunsdzēsējiem, glābējiem, policistiem u.t.t. Tur var atrast ļoti, ļoti daudz darbus. Tur nav vairs jāskatās pēc dzimuma, bet gan pēc vajadzības un nepieciešamības, piebilda Graube.
“Mēs, manuprāt, tādā veidā diskutējot tikai par iesaisti militārā dienestā, atraujam visas sabiedrības un visu cilvēku uzdevumus un nozīmību citās jomās. Var jau būt, ka sievietes var vairāk palīdzēt kaut kur citur, piemēram, slimnīcās, es nezinu, te ir jābūt pētījumam, ļoti nopietniem pētījumiem, un tad pie šī jautājuma varētu atgriezties vēlreiz,” sacīja Graube.
Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, aizsardzības ministrs Andris Sprūds atzina, ka sieviešu obligāta iesaistīšana VAD joprojām ir aktuāls jautājums, jo viņam kā aizsardzības ministram un paša pārstāvētajai partijai “Progresīvie” tēma par dzimumu līdztiesību un līdzatbildību ir ļoti svarīga.
“Mēs redzam, ka valsts aizsardzības mācībā ir iesaistīti gan puiši, gan meitenes un tas ir ieviests visās skolās, līdz ar to tēma par dzimumu līdztiesību un par abu dzimumu iesaistīšanu arī VAD ir aktuāla,” uzsvēra ministrs.
Nākamgad paredzēti nākamie soļi, lai panāktu sieviešu obligātu iesaukšanu VAD, atzina ministrs.
Lai turpinātu, nepieciešams realizēt divas lietas, klāstīja ministrs. Pirmkārt, jānodrošina abiem dzimumiem atbilstošs ekipējums, tostarp formastērpi, kuri jau nākamgad būs piegādāti armijā dienošajām sievietēm. Otrkārt, nepieciešams sagatavot infrastruktūru, lai dienests būtu kvalitatīvs.
Nākamais solis būs nākt ar konkrētu priekšlikumu, ka sākot ar 2028.gadu VAD būtu jābūt attiecinātam gan uz vīriešiem, gan sievietēm, uzsvēra ministrs.
Vienlaikus ministrs nenoliedza, ka šajā jautājumā ir jāturpina diskusija ar sabiedrību, jo nepieciešams tās atbalsts.