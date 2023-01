Uzņēmējs norāda uz neērtību, ar ko saskaras ikviens pakomāta lietotājs: “Vingrinājums: atrodi adresi!”

Foto: Ekrānuzņēmums/Twitter Foto: Ekrānuzņēmums/Twitter

Pakomāti šobrīd kļuvuši par vienu no ērtākajiem preču apmaiņas risinājumiem, ko nu jau ir izmantojis, šķiet, teju ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Taču, lai arī pakomātu tīkls beidzamajos gados ir plaši attīstījies, arī piegādes tempi ir uzlabojušie, ir kāda neērtība, ar kuru saskārušies daudzi.

Uzņēmējs Normunds Bergs savā “Twitter” kontā dalījies ar šo problēmu, piebilstot: “Oi, vingrinājums: atrodi pakomāta adresi. Pēdiņas un tas, ka visi lielveikali sākas ar burtu T. Meklēt nav iespējams. Sajūta kā 90.gadu mājaslapās.”

Ar to viņš norāda uz neērto pakomātu meklēšanas veidu – ievadot meklētājā pilsētu un mēģinot pēc alfabēta atrast konkrēto pakomātu, lielākā daļa no to apzīmējumiem sākas ar burtiem TC (tirdzniecības centrs), tādējādi nākas krietni papūlēties, līdz tiek atrasts īstais.

Oi, vingrinājums "atrodi pakomāta adresi". Pēdiņas un tas, ka visi? lielveikali sākas ar burtu T. Meklēt nav iespējams. Sajūta kā 90to web lapās. pic.twitter.com/2zeOdLLsrL — Normunds Bergs 🍉 (@normundsbergs) January 23, 2023