“Uzrādot pasi, atsedziet seju!” Kā aizritējusi iepriekšējās balsošanas pirmā diena?

Sākas iepriekšējā balsošana Rīgas domes vēlēšanās

Iepriekšējās balsošanas pirmajā dienā Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās aizvadīta bez starpgadījumiem, informēja Valsts policijā.

Tāpat Valsts drošības dienests (VDD) informēja, ka dienests nav saņēmis signālus, kuru pārbaude ir tā kompetencē.

VDD turpina strādāt intensīvā režīmā, lai identificētu un novērstu riskus, kas var ietekmēt brīvu un demokrātisku vēlēšanu norisi.

Ņemot vērā, ka katrā Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu iecirknī ir nobalsojuši vismaz 100 vēlētāji, aktivitāte pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā bijusi augsta, pauda Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins.

Viņš atzina, ka saspringtāka bijusi situācija uzreiz pēc iecirkņu atvēršanas, jo bija vērojams vēlētāju pieplūdums. Pēc Kokina paustā, vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem nācies piedzīvot nervozas situācijas, jo bijušas domstarpības ar dažiem apmeklētājiem, kas vēlējušies mainīt iecirkni, taču nebija gatavi gaidīt datu apmaiņu starp iecirkņiem.

“Ir daudz jaunu elementu, un galvenais elements ir “kovids”,” komentēja vēlēšanu komisijas vadītājs, piebilstot, ka arī daudzi vēlēšanu komisiju locekļi ir nepieredzējuši, un viņiem jāapgūst jaunas iemaņas.

Piemēram, bijusi situācija, kad vēlēšanu iecirkņa darbinieki sākotnēji nebija sekojuši pieprasījumam no netālu esošā iecirkņa par iecirkņa maiņu.

Kokins stāstīja, ka iecirkņos, kur to ļauj noslogotība, vēlētājiem tiek atgādināts par nepieciešamību dezinficēt rokas. Viņš novēroja, ka rīdzinieki izmanto arī iecirkņos nodrošinātās pildspalvas.

“Valkāt maskas nav obligāta prasība, līdz ar to mēs varam tikai aicināt lietot tās,” pauda Kokins. Viņš klāstīja, ka ir bijuši arī gadījumi, kad vēlētāji pieprasa, lai arī vēlēšanu komisiju locekļi izmanto sejas aizsargmaskas, lai gan šāda ieteikuma no Centrālās vēlēšanu komisijas nav.

Tāpat pašlaik nav skaidrs, kāda būs iecirkņa darbinieku rīcība, ja to apmeklēs kāds vēlētājs ar Covid-19 saslimšanas simptomiem, taču bez mutes un deguna aizsega. Šodien gan tādi gadījumi nav fiksēti, un arī citu iemeslu dēļ nav bijusi nepieciešama likumsargu palīdzība.

Ņemot vērā, ka katrā iecirknī ir nobalsojuši vismaz 100 vēlētāji, aktivitāti Kokins vērtēja kā augstu. Viņš pieļāva, ka rīdzinieki iepriekšējo nobalsošanu izmanto Covid-19, lai nedrūzmētos vēlēšanu dienā.

Jau ziņots, ka sākoties iepriekšējai balsošanai Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, durvis bija vēruši 156 vēlēšanu iecirkņi.

Šodien iepriekšējā balsošana notika līdz plkst.21, informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova.

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokins pastāstīja, ka visi iecirkņi ir atvērti, balsošanas process sācies labi un nekādi ekscesi pirmās pusstundas laikā netika konstatēti.

Kokins norādīja, ka iecirkņi bija sagatavojušies izpildīt arī Covid-19 izplatības ierobežošanas nosacījumus.

Vēlēšanu komisijas vadītājs pastāstīja, ka obligāts nosacījums iecirkņos ir roku plaukstu dezinficēšana.

Gadījumā, ja kāds nevarēs dezinficēt plaukstas, piemēram, alerģijas dēļ, tad attiecīgajam vēlētājam tiks piedāvāts izmantot cimdus.

CVK aicinājusi vēlēšanu laikā iecirknī izmantot sejas un deguna aizsegu, kas ir pieejams arī iecirkņos.

Kokins arī pastāstīja, ka katru dienu pēc iepriekšējās balsošanas beigām notiks iecirkņu dezinficēšana.

Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.

Rīgas domes vēlēšanās varēs balsot jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājam ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts.

Ja vēlētājs nebūs reģistrēts attiecīgā iecirkņa vēlētāju sarakstā, vēlēšanu iecirkņa komisija parādīs, pie kura reģistratora ir iespējams veikt iecirkņa maiņu.

Attiecīgais iecirkņa darbinieks tiešsaistes sistēmā pārliecināsies, ka persona ir vēlētājs un veiks vēlētāju sarakstā iekļauto ziņu elektronisku apmaiņu ar vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs ir reģistrēts. Saņemot atbildi, ka vēlētājs nav nobalsojis savā iecirknī, vēlētājs tiks iekļauts izvēlētā iecirkņa sarakstā, ierakstīts atsevišķā balsotāju saraksta veidlapā un varēs balsot, skaidro CVK.

Savukārt iecirkņa komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs sākotnēji bija reģistrēts, svītros vēlētāju no šī iecirkņa vēlētāju saraksta. Ja iecirkņa komisija, veicot ziņu elektronisku apmaiņu, saņems informāciju, ka vēlētājs jau ir nobalsojis, balsošana tiks atteikta, norāda vēlēšanu komisijā.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti.

Lai balsošana būtu raitāka, CVK iesaka līdzi uz iecirkni ņemt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atsūtīto vēstuli, kurā ir vēlētāja kārtas numurs iecirkņa sarakstā. Tomēr noskaidrot savu kārtas numuru iecirkņa sarakstā būs iespējams arī vēlēšanu iecirknī.

Saņemot balsošanas materiālus vēlētājam jāpārliecinās, vai uz vēlēšanu aploksnes ir attiecīgā iecirkņa zīmogs un vai vēlētājam ir izsniegtas visas Rīgas domes vēlēšanās pieteikto kandidātu sarakstu zīmes. Iepriekšējā balsošanā uz vēlēšanu aploksnes būs arī zīmogs “Iepriekšējā balsošana”.

Par vēlēšanu materiālu saņemšanu balsotājam būs jāparakstās vēlētāju sarakstā. Rīgas domes vēlēšanās deputātu kandidātu saraksti nav numurēti, bet kārtība, kādā sakārtojamas zīmes iecirkņos, tika noteikta izlozē. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai atzīmēt ar plusu kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, un izsvītrot tos, kurus neatbalsta.

CVK aicina vēlētājus lietot mutes un deguna aizsegu, kas gan būs uz brīdi jānoņem, uzrādot pasi vai personas apliecību. Paredzēts, ka informācija par vēlētāju aktivitāti šodien tiks apkopota pēc plkst.22.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 31.maijā vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, ja viņi izmantojuši iespēju reģistrēties vēlēšanām līdz 15.augustam.

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus vēlētāji aicināti lieto mutes un deguna aizsegu. Vienreizlietojamās sejas maskas būs iespēja saņemt arī vēlēšanu iecirknī. Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance un jādezinficē rokas. Tāpat vēlētāji vēlēšanu iecirknī aicināti izmantot savu pildspalvu.

Pildspalvas būs iespēja saņemt arī iecirknī. Ja epidemioloģiskā situācija valstī būtiski pasliktināsies, tad, konsultējoties ar Slimību profilakses un kontroles centru un citām atbildīgajām iestādēm, drošības pasākumi var tikt pastiprināti un masku lietošana var tikt noteikta par obligātu.

Rīgas domes vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, vai kuriem ir elpceļu saslimšanas pazīmes un vēlēšanu laikā viņi atradīsies Rīgā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19 vīrusa infekciju, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi ir Rīgas pašvaldības vēlētāji un balsošanas laikā atradīsies aprūpējamā dzīvesvietā, un aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja tās ir iekļautas Rīgas vēlētāju sarakstā un atrodas apcietinājuma vietā Rīgā.

Ja tiks pieteikta balsošanu vēlētāja atrašanās vietā 29.augustā pēc plkst.12, tad jāņem vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu komisija izbrauks pie vēlētāja, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, pulksten 22.

Savu vēlēšanu iecirkni vēlētāji var noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstulē, kas tika nosūtīta pa pastu, vai e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”. Tāpat informāciju par savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot arī, zvanot CVK uzziņu tālrunim 67049999 katru dienu no plkst.9 līdz 20 un 28.augustā un 29.augustā tālrunis darbosies no plkst.7 līdz 24.

CVK aicina vēlētājus pēc iespējas balsot savā vēlēšanu iecirknī. Savukārt, ja tomēr balsošanai piemērotāks ir cits iecirknis, tad ieplānot balsošanai vairāk laika, kas būs jāpavada iecirknī, kamēr notiks vēlētāja pārreģistrācija uz jauno iecirkni.

Vēlētāji, kuriem ir augstāks risks saslimšanai ar Covid-19, ir aicināti iespēju robežās izvēlēties balsot laikos, kad vēlēšanu iecirkņos ir gaidāma mazāka aktivitāte, norādījusi CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa. Iepriekšējās balsošanas dienās, iespējams, mazāka aktivitāte būs oficiālajā darba laikā, savukārt vēlēšanu dienā tās varētu būt rīta stundas un vēlāks vakars.

Kokins aicināja iedzīvotājus, kuri tomēr neizmantos iespēju balsot dzīvesvietā un ieradīsies vēlēšanu iecirknī ar elpceļu saslimšanas pazīmēm, ņemt vērā vēlēšanu iecirkņa darbinieku norādes, ka šādā gadījumā sejas un deguna aizsegs būs jālieto obligāti. Kokins arī norādīja, ka šādos gadījumos kā izņēmums varētu tikt veikta arī vēlētāju temperatūras mērīšana no attāluma, bet ierastā situācijā temperatūras mērīšana paredzēta tikai iecirkņu darbiniekiem. Ja balsotāji vēlēsies izmantot cimdus, viņiem tādi tiks piešķirti, pastāstīja Kokins.

Ja vēlētājs vēlies nobalsot citā iecirknī, nevis tajā, kurā ir reģistrēts, bet kādu iemeslu dēļ tiešsaistes datu apmaiņa starp iecirkņiem nebūs iespējama, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē.

Iecirkņa komisija vēlētāju reģistrēs atsevišķā balsotāju sarakstā, vēlētājam izsniegs ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu reģistrācijas aploksni (uz kuras norādīs vēlētāja vārdu, uzvārdu, balsotāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru lapā), vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu, skaidrots CVK sagatavotajā informācijā.

Vēlētājam nobalsojot, vēlēšanu aploksne būs jāievieto reģistrācijas aploksnē, tā jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē. Sistēmas darbībai atjaunojoties, iecirkņa komisija sistēmā pārliecināsies, vai vēlētājs jau nav reģistrēts citā iecirknī, veiks iecirkņa maiņu un atzīmēs, ka vēlētāja balss ir līdzskaitāma. Ja vēlētājs pa šo laiku, kamēr sistēma nedarbojas, būs nobalsojis un piereģistrēts citā iecirknī, tad balss, ko vēlētājs būs nodevis reģistrācijas aploksnē, tiks anulēta un netiks līdzskaitīta, norāda CVK.

CVK arī vērš uzmanību, ka, ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt balsojumu, jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai jānodod personas rīcībā esošā informācija Valsts drošības dienestam, tālrunis 67208964, e-pasts “info@vdd.gov.lv”. Ja iespējams, pārkāpums jādokumentē, to ierakstot, nofotografējot vai nofilmējot.

Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēpto aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu uz “knab@knab.gov.lv”, zvanot uz tālruni 80002070, kā arī mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”. Par aģitācijas pārkāpumu vēlēšanu iecirknī vai 50 metrus no ieejas iecirknī jāinformē attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs, pavēstīja Zaharova.

Par personas datu aizsardzības pārkāpumiem jāziņo Datu valsts inspekcijai, zvanot uz tālruni 67686031. Par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos jāziņo Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, zvanot pa tālruni 67221848, rakstot uz epasta adresi “neplpadome@neplpadome.lv” vai izmantojot sūdzību iesniegšanas platformu mājaslapā – “www.neplpadome.lv”, norāda Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Rīgas domes vēlēšanām iesniegti 15 kandidātu saraksti, un uz iekļūšanu Rīgas domē kopumā pretendē 707 kandidāti.