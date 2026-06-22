Uzvar vēlēšanās, bet netiek valdībā? Vēsturnieks sauc to par senu Latvijas “tradīciju” 0

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LA.LV
17:10, 22. jūnijs 2026
Viedokļi

Latvijas politiskajā vēsturē atkārtojas situācijas, kurās vēlēšanu uzvarētājs ne vienmēr nonāk valdībā, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda vēsturnieks un Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš norāda.

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Viņš uzsver, ka šāda situācija nav jauna un Latvijā tā esot novērojama jau kopš 90. gadiem, kad valdības bieži veidotas kā kompromisa rezultāts starp vairākām partijām, ne vienmēr iekļaujot vēlēšanu līderus.

Krūmiņš norāda, ka šāda politiskā dinamika laika gaitā ir kļuvusi par sava veida “tradīciju”, kas atkārtojas arī mūsdienās, tostarp nesenākajos vēlēšanu procesos.

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Viņš arī piebilst, ka Latvijas politiskajā sistēmā būtiska loma ir kompromisiem un partiju savstarpējai sadarbībai, kas bieži nosaka valdības sastāvu neatkarīgi no tā, kura partija vēlēšanās saņēmusi visvairāk balsu.

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