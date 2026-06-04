Foto: LETA

Saeima pārdala deputātu vietas komisijās: lūk, kurš un par ko tagad atbildēs 15

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LETA
18:22, 4. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Saeima ceturtdien atbalstīja virkni lēmumu par deputātu ievēlēšanu un atsaukšanu no parlamenta komisijām, veicot izmaiņas vairākās Saeimas struktūrās.

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Deputāts Ģirts Štekerhofs (ZZS) ievēlēts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, savukārt Jānis Grasbergs (NA) atsaukts no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un ievēlēts Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.

Izmaiņas skāra arī citus Nacionālās apvienības (NA) deputātus – Edvīns Šnore (NA) atsaukts no Pieprasījumu komisijas un ievēlēts Nacionālās drošības komisijā, bet Jānis Eglīts (NA) ievēlēts gan Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, gan Pieprasījumu komisijā.

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No “Progresīvo” frakcijas Jana Simanovska (P) atsaukta no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un ievēlēta Sociālo un darba lietu komisijā, savukārt Atis Švinka (P) ievēlēts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kā arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

Savukārt “Jaunās Vienotības” (JV) deputāte Anda Čakša (JV) atsaukta no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un ievēlēta Sociālo un darba lietu komisijā, bet Arvils Ašeradens (JV) ievēlēts Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un Ilgtspējīgas attīstības komisijā.

Tāpat vairākas izmaiņas skāra arī citus deputātus – Arnoldam Jātniekam (NA) piešķirtas vietas Tautsaimniecības, kā arī Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, bet Dāvis Melnalksnis (AS) ievēlēts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā.

Jau ziņots, ka Saeimas deputāti ceturtdien vairākiem 14. Saeimas deputātiem atjaunoja pilnvaras, kā arī vairākām personām uz laiku apstiprināja deputātu mandātus.

Tāpat vēstīts, ka pēc “Apvienotā saraksta” (AS) politiķa Andra Kulberga kļūšanas par premjeru gaidāmas būtiskas sastāva izmaiņas.

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